12 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Do Hye, Pemain Crash Course in Romance

Ilustrasi Lee Do Hye. Simak deretan rekomendasi drama Korea terbaru Lee Do Hye.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak deretan rekomendasi drama Korea terbaru Lee Do Hye, pemain drakor komedi romantis Crash Course in Romance.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Do Hye, penonton bisa mengetahui sepak terjang dari sang artis di dunia hiburan.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru ini juga bisa menggambarkan drakor terbaru yang sedang dibintangi Lee Do Hye.

Terbaru Lee Do Hye mendapatkan kesempatan untuk bermain di drakor terbaru Crash Course in Romance.

Di sana dia beradu akting dengan Jung Kyung Ho.

Lee Do Hye berperan sebagai Jeong Su Hyeon, mantan murid Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho).

Choi Chi Yeol diketahui punya trauma terhadap Jeong Su Hyeon.

Berdasarkan sinopsisnya, Crash Course in Romance mengisahkan tentang kisah cinta mantan atlet yang menjalani toko lauk dengan seorang guru matematika yang populer.

Serial ini sudah tayang pada 23 Januari 2023 lalu di aplikasi berbayar Netflix.

Selain drakor Crash Course in Romance, berikut drakor Lee Do Hye lainnya.

1. Big Mouth (2022).

2. School 2021 (2021).

3. Hospital Playlist 2 (2021).

4. Do You Like Brahms? (2020).

