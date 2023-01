Polres Way Kanan Buru Pelaku Penembakan Sopir Travel

Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra.

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Anggota Polres Way Kanan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan sopir travel.

Pengejaran terhadap pelaku penembakan sopir travel di Way Kanan mengerahkan Tekab 308 Polres Way Kanan dan gabungan Polsek di Way Kanan.

Kasatres Kriminal Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan sopir tersebut.

Diketahui, Subandi alias Cemek (41) warga Negara Batin, Way Kanan menjadi korban penembakan pada Sabtu (21/1/2023) sekitar pukul 05.30 WIB.

Sementara ini, pihaknya sudah melakukan meminta keterangan dari sejumlah saksi-saksi.

“Kami masih mengejar pelaku penembakan,” kata dia, Senin (23/1/2023).

Sementara Kapolsek Negara Batin Iptu Pariang Marganda mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Pariang menyebutkan untuk kronologi kejadian, saat itu seorang pelaku mendatangi rumah korban di kecamatan Negara Batin, Way Kanan pada Jumat (20/1/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.

Saat itu pelaku datang kerumah korban untuk meminta mengantarnya ke daerah di Kecamatan Bandar Jaya, Lampung Tengah.

Korban sempat menolak permintaan pelaku untuk mengantarnya.

“Memang ada kebiasaan di Negara Batin, untuk hari Jumat memang tidak jalan mobil travel,” katanya, Senin (23/1/2022).

Korban juga, kebetulan saat itu sedang kurang enak badan.

Pelaku tetap kekeh meminta mengantarnya. Atas itulah, korban berkata kepada pelaku akan mengantar keesokan harinya.

Akan tetapi, pelaku kembali datang kerumah korban pada Sabtu (21/1/2023) pagi.