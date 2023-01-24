Drakor Terbaru

9 Rekomendasi Drama Korea Misteri Lee Je Hoon, Pemain Drakor Taxi Driver 2

Berikut rekomendasi drama Korea bergenre misteri dibintangi Lee Je Hoon yaitu pemeran utama Taxi Driver 2.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Noval Andriansyah
zoom-inlihat foto 9 Rekomendasi Drama Korea Misteri Lee Je Hoon, Pemain Drakor Taxi Driver 2
Instagram SBS / Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru misteri yang dibintangi aktor Lee Je Hoon, pemain utama Taxi Driver 2.  

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru misteri yang dibintangi aktor Lee Je Hoon, pemain utama Taxi Driver 2. 

Rekomendasi drama Korea terbaru misteri milik Lee Je Hoon memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru misteri Lee Je Hoon punya cerita yang menarik.

Aktro tampan Lee Je Hoon akan kembali memerankan drakor terbaru berjudul Taxi Driver 2. 

Drakor ini merupakan kelanjutan dari drakor Taxi Driver yang bercerita tentang aksi balas dendam.

Drama milik Lee Je Hoon ini rencananya akan tayang pada 17 Februari 2023 mendatang.

Selain Lee Je Hoon, aktor lain seperti Kim Eui-Sung dan Pyo Ye-Jin masih turut andil membintangi drama lanjutan ini.

Juga diketahui, Lee Je Hoon aktif di beberapa drama populer lainnya.

Berikut rekomendasi drakor dibintangi Lee Je Hoon selain Taxi Driver 2.

1. One Dollar Lawyer (2022).

2. Move To Heaven (2021).

3. Taxi Driver (2021).

4. Hot Stove League (2019).

5. Where Stars Land (2018).

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Sumber: Tribun Lampung
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