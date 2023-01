Promo Ramayana Ciplaz Lampung, Ada Harga Kaget Magic Com sampai Blender

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ramayana Ciplaz Lampung selalu memiliki promo menarik yang sayang jika sampai dilewatkan

Supervisor SPM Ramayana Ciplaz Lampung Andre Purwanto mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah harga kaget yang berlangsung tanggal 26 hingga 29 Januari 2023.

Dalam promo Ramayana Ciplaz Lampung, harga kaget ini ada harga spesial Rp 29 hingga 199 ribu untuk jam dinding, helm Bogo, Trisonic Magic Com, Kenmaster Tool Box, dan dan Trisonic Blender.

Selanjutnya ada harga spesial Rp 34-157 ribu untuk Fresno gelas juice set, Kim cup and saucer, Maspion happy pot, Calista galaxy/takankala water jug set, Maspion favourite container, Maslon fry pan, Maspion lucky pot, Karen magic mop.

Promo lainnya adalah matsamin yang juga berlaku tanggal 26-29 Januari 2023.

Dengan adanya promo Matsamin ini Ramayana Ciplaz Lampung menjamin harga pasti jadi lebih murah.

Di promo Matsamin ini ada harga spesial mulai Rp 10 ribu per pc untuk Minute Maid Pulpy Orange Pet 1 liter, So Klin Liquid pouch 750 ml, So Klin Lantai pouch 750 ml, Pepsodent pasta gigi white 225 gram, Zinc Shampo 170 ml, Yoseo Creamix, dan Rose Brand gula pasir 1 kg.

Kemudian harga spesial Rp 52.950 per pak untuk Sweety Bronze Pants, dan Indomie mie instan rasa soto mie 70 gram harga spesial Rp 13.100 per 5 pcs.

Selanjutnya harga spesial mulai Rp 1.690 per 100 gram untuk melon sky rock, jeruk kino, dan apel fuji.

Tak hanya itu, Ramayana Ciplaz Lampung juga ada promo harga termurah

Namun berbeda dengan promo matsamin dan harga kaget, promo harga termurah ini berlangsung tanggal 26 Januari-7 Februari 2023.

Di promo ini ada harga spesial mulai Rp 5.500 per pc biskuit Roma, teh Sariwangi, susu Omela, Buavita, sambal ABC, nuget So Good, nuger Champ, Pop Mie, Nutrijel, Blue Band, kopi ABC, Mamy Poko, kecap ABC, Ultra Milk, So Klin, dan pembalut Charm.

Ada juga harga spesial mulai Rp 15 ribu untuk bantal, guling, piring, gelas, mangkok, dan berbagai perlangkapan rumah tangga lainnya.

Selain itu ada diskon 30-50 persen mainan anak

"Kami juga masih memiliki banyak promo lain baik di supermarket maupun fashion," kata Andre, Kamis 26 Januari 2023.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)