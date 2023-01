Promo buy one get one. Promo buy one get one produk sepatu hingga tas di Bata Mal Boemi Kedaton.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bata Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung memiliki promo yang berlaku hingga 27 Februari 2023.

Retail Dealer Bata Mal Boemi Kedaton Indriarti mengatakan, promo tersebut adalah buy one get one.

Promo buy one get one berlaku untuk pembelian produk sandal pria, wanita, dan anak-anak.

Promo buy one get one ini juga berlaku untuk pembelian sepatu wanita dan anak-anak, serta tas wanita.

"Pembeliannya bisa produk yang sama, atau produk yang berbeda, nanti yang dibayarkan produk dengan harga tertinggi," kata Indriarti, Sabtu 28 Januari 2023.

Promo lainnya adalah promo khusus member yang masih akan terus berlaku.

Promonya yakni, jika member memiliki 700 poin bisa ditukarkan dengan voucher belanja senilai Rp 35 ribu

Jika member memiliki 1.400 poin bisa ditukarkan dengan voucher belanja Rp 70 ribu.

Voucher belanja itu bisa digunakan member sebagai potongan harga pembelian produk apapun di Bata Mal Boemi Kedaton.

Cara bisa menjadi member untuk mendapatkan promo ini adalah dengan membeli produk apa saja di Bata Mal Boemi Kedaton lalu lakukan registrasi.

Produk yang dijual di Bata Mal Boemi Kedaton adalah produk untuk usia anak-anak hingga dewasa.

Produk-produk ini yakni sepatu, sandal, tas, kaos kaki, dan ikat pinggang.

Setiap bulannya Bata Mal Boemi Kedaton selalu menghadirkan produk terbaru, bahkan dihadirkannya bisa dua kali dalam sebulan.

Seperti saat ini sedang ada beberapa produk terbaru, salah satunya adalah Marie Claire yang merupakan sepatu sandal wanita.

Produk-produk ini adalah produk dengan kualitas terbaik, awet, dan nyaman digunakan.

Selain itu produk-produk ini modelnya selalu kekinian, dan menjadi favorit banyak orang.

"Seperti sneakers, yang menjadi favorit orang-orang dari usia remaja sampai dewasa," ucap Indri.

Produk-produk ini bisa dibeli online di nomor 082186825481

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)