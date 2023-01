Eks Pelatih Chelsea Jose Mourinho Digosipkan Ingin Kembali Jadi Arsitek The Blues

Eks Pelatih Chelsea Jose Mourinho Ingin Kembali ke Liga Inggris Jadi Manager The Blues

Tribunlampung.co.id,- Eks Pelatih Chelsea Jose Mourinho dikabarkan ingin kembali ke Liga Inggris, dan ingin menjadi pelatih Chelsea.

Pelatih Jose Mourinho sebelumnya pernah menjadi manager sukses buat Chelsea tahun 2013 -2015.

Pelatih berjuluk The Special One disebut sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang masa termasuk saat bersama Chelsea.

Kini Jose Mourinho dikabarkan akan kembali ke Chelsea, seperti dikutip tribunlampung.co.id dari BolaSport.com, Minggu 29 Januari 2023

Meski saat ini masih terikat kontrak dengan AS Roma, pelatih berjuluk The Special One itu merasa kurang puas dengan dukungan manajemen I Giallorossi.

Chelsea musim ini pun tengah perproma inkonsistensi di bawah pelatih Graham Potter.

Sejak memecat Thomas Tuchel pertengahan musim 2022-2023, The Blues masih tercecer di peringkat 10 klasemen Liga Inggris.

Namun kabarnya pemilik Chelsea masih akan memberikan kesempatan kepada Graham Potter untuk membuktikan kemampuannya.

Kontrak Mourinho Habis 2024

Andai Mourinho pergi, skenario ideal ia menginginkan berlabuh kembali ke Chelsea untuk yang ketiga kalinya.

Kota London menjadi tempat istimewa bagi Mourinho karena keluarganya sampai saat ini masih tinggal di sana.

Mourinho dilaporkan tidak sejalan dengan klubnya saat ini AS Roma yang dilaporkan kurang mendukung permintaan dana untuk membeli pemain yang diinginkan Mourinho.

Saat ini Mourinho berhasil membawa AS Roma menduduki peringkat kelima di klasemen Liga Italia 2022-2023.

Dalam musim debutnya membesut Roma pada 2021-2022, pelatih berusia 60 tahun tersebut sukses mengantarkan I Giallorossi meraih trofi UEFA Conference League.