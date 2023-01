Seorang Anak Tiri di Way Kanan Lampung Cerita ke Ayah Kandung jadi Korban Asusila Ayah Sambung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Polsek Buay Bahuga, Polres Way Kanan, Polda Lampung tangkap pelaku asusila terhadap anak tirinya.

Pelaku yang ditangkap Polsek Buay Bahuga, Polres Way Kanan, Polda Lampung berinisial AS (45) warga Way Kanan

AS diduga melakukan tindak asusila terhadap NA anak tirinya sekaligus anak di bawah umur karena masih berusia 13 tahun.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra mengatakan AS dibekuk di kediamannya pada Rabu (11/01/2023) lalu.

Kasus ini berdasarkan laporan DK (49) warga Kecamatan Buay Bahuga ke Polsek Buay Bahuga.

Pelaku dibekuk lantaran telah berulang kali melakukan tindak asusila terhadap anak dibawah umur.

Akhirnya korban bersama DK, ayah kandungnya yang tak terima atas kejadian tersebut.

DK akhirnya melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke Polsek Buay Bahuga pada Rabu (11/1/2023).

Sementara terungkapnya kasus tersebut ketika korban mendatangi lalu bercerita kepada DK (ayah kandung korban) pada hari Rabu 11 januari 2023 pukul 16:00 WIB.

Atas cerita itu, korban menerangkan bahwa telah mengalami tindak asusila oleh AS.

“AS sendiri tak lain merupakan ayah tirinya,” katanya, Minggu (29/1/2023).

Andre mengatakan tindak asusila pertama kali terjadi pad Minggu 16 Oktober 2022 pukul 1.30 WIB.

Kali kedua pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 23.30 WIB.

Dan tindak asusila terakhir pada bulan November 2022 pukul 23.00 WIB.