11 Drama Korea Terbaru Park Bo Gum, Pemeran Drakor You Have Done Well

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut 11 rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Bo Gum, pemeran utama drakor romantis You Have Done Well.

Bagi para penggemar drakor romantis, rekomendasi drama Korea terbaru Park Bo Gum wajib untuk diikuti.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Park Bo Gum.

Diketahui Park Bo Gum akan membintangi drama Korea berjudul You Have Done Well.

Drama ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun ini.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Mi Kyung, Pemain Drakor Crash Course in Romance

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Januari 2023, Drakor Agency Meroket

Tak hanya Park Bo Gum, drama ini juga menghadirkan aktris cantik IU.

Drama bergenre romantis ini akan tayang dengan jumlah 12 episode.

Drama ini disutradarai oleh Kim Won Suk, sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Im Sang Choon.

Selain drama Korea terbaru You Have Done Well, berikut rekomendasi drakor dibintangi Park Bo Gum.

1. Record of Youth (2020).

2. Itaewon Class (2020).

3. Encounter (2018).

4. Love in the Moonlight (2016).

5. Reply 1988 (2015).

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Mask Girl, Drakor Thriller Nana After School

Baca juga: 7 Drama Korea Terbaru, Ada Love To Hate You yang Romantis