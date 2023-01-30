Drakor Terbaru

11 Drama Korea Terbaru Park Bo Gum, Pemeran Drakor You Have Done Well

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang mendapuk Park Bo Gum, pemeran drakor You Have Done Well bersama aktris IU.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 11 Drama Korea Terbaru Park Bo Gum, Pemeran Drakor You Have Done Well
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. 11 rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Bo Gum. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut 11 rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Bo Gum, pemeran utama drakor romantis You Have Done Well.

Bagi para penggemar drakor romantis, rekomendasi drama Korea terbaru Park Bo Gum wajib untuk diikuti.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Park Bo Gum. 

Diketahui Park Bo Gum akan membintangi drama Korea berjudul You Have Done Well.

Drama ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun ini.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Mi Kyung, Pemain Drakor Crash Course in Romance

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Januari 2023, Drakor Agency Meroket

Tak hanya Park Bo Gum, drama ini juga menghadirkan aktris cantik IU.

Drama bergenre romantis ini akan tayang dengan jumlah 12 episode.

Drama ini disutradarai oleh Kim Won Suk, sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Im Sang Choon. 

Selain drama Korea terbaru You Have Done Well, berikut rekomendasi drakor dibintangi Park Bo Gum. 

1. Record of Youth (2020).

2. Itaewon Class (2020).

3. Encounter (2018).

4. Love in the Moonlight (2016).

5. Reply 1988 (2015).

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Mask Girl, Drakor Thriller Nana After School

Baca juga: 7 Drama Korea Terbaru, Ada Love To Hate You yang Romantis

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea
drakor
romantis

  • Tribun Shopping

    5 Rekomendasi Laptop dengan Prosesor Intel Core i5, Performa Kencang Mulai Rp 8 Jutaan

    5 Rekomendasi Laptop dengan Prosesor Intel Core i5, Performa Kencang Mulai Rp 8 Jutaan

    5 Manfaat Kulit Jeruk untuk Keperluan Rumah Tangga, Punya Kandungan D-limonene dan Antibakteri

    5 Manfaat Kulit Jeruk untuk Keperluan Rumah Tangga, Punya Kandungan D-limonene dan Antibakteri

    5 Rekomendasi Air Cooler Terlaris di Shopee, Handal Turunkan Suhu Ruang

    5 Rekomendasi Air Cooler Terlaris di Shopee, Handal Turunkan Suhu Ruang

    5 Rekomendasi Handphone SAMSUNG Galaxy M Series, Kapasitas Baterai Jumbo Hingga Layar Cemerlang

    5 Rekomendasi Handphone SAMSUNG Galaxy M Series, Kapasitas Baterai Jumbo Hingga Layar Cemerlang

    Review MITO Air Fryer AF8 Crystal Series dengan Desain Transparan Bucket

    Review MITO Air Fryer AF8 Crystal Series dengan Desain Transparan Bucket

    • Berita Terkait :#Drakor Terbaru
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Pasang Penangkal Petir Paket Konvensional 3Aip Murah + Gratis Pemasangan
    Pasang Penangkal Petir Paket Konvensional 3Aip Murah + Gratis Pemasangan
    Rp2.300.000
    Jawa Barat, Bekasi
    Jasa Penerjemah Bahasa Inggris Dan Fungsinya Belajar Bahasa Inggris Jakarta Barat | Honey Lingo
    Jasa Penerjemah Bahasa Inggris Dan Fungsinya Belajar Bahasa Inggris Jakarta Barat | Honey Lingo
    Rp40.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    mGanik Multigrain Obat Penurun Gula Darah Kencing Manis ORIGINAL - Multigrain
    mGanik Multigrain Obat Penurun Gula Darah Kencing Manis ORIGINAL - Multigrain
    Rp385.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Bergaransi SIP Pasang Penangkal Petir di Cijambe Free Jasa
    Bergaransi SIP Pasang Penangkal Petir di Cijambe Free Jasa
    Rp2.519.800
    Jawa Barat, Subang
    Hormon Pertumbuhan Ayam Broiler Balung Bangkalan
    Hormon Pertumbuhan Ayam Broiler Balung Bangkalan
    Rp250.000
    Jawa Timur, Bangkalan
    ahli pasang antena tv outdoor jatiwarigin pondok gede
    ahli pasang antena tv outdoor jatiwarigin pondok gede
    Rp400.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    WA/TELP 0821-3296-1609, Agen Genteng Beton Minimalis Terdekat Di Nganjuk
    WA/TELP 0821-3296-1609, Agen Genteng Beton Minimalis Terdekat Di Nganjuk
    Rp5.800
    Jawa Timur, Nganjuk
    Mesin Kasir Sijunjung
    Mesin Kasir Sijunjung
    Rp7.899.000
    Sumatera Barat, Sijunjung
    RUMAH 2Lt DI PERUMAHAN KARYA BAKTI PASURUAN KOTA
    RUMAH 2Lt DI PERUMAHAN KARYA BAKTI PASURUAN KOTA
    Rp850.000.000
    Jawa Timur, Pasuruan Kota
    Best seller,WA+6287890160900,pusat penjualan paranet roll Surabaya
    Best seller,WA+6287890160900,pusat penjualan paranet roll Surabaya
    Rp934.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Obat Fogging Mustang / Obat Hama Nyamuk, Kecoa, Lalat Murah
    Obat Fogging Mustang / Obat Hama Nyamuk, Kecoa, Lalat Murah
    Rp308.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    WA 0821-2345-5940, Vitamin Untuk Doc Ayam Broiler Cluring Banyuwangi
    WA 0821-2345-5940, Vitamin Untuk Doc Ayam Broiler Cluring Banyuwangi
    Rp250.000
    Jawa Timur, Banyuwangi
    Top Seller
    Top Seller
    Rp850.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Jasa Antena Tv : Menerima Pasang Baru Antena Tv Digital & Set Top Box Telaga Bestari Tangerang
    Jasa Antena Tv : Menerima Pasang Baru Antena Tv Digital & Set Top Box Telaga Bestari Tangerang
    Rp550.000
    Banten, Tangerang
    Distributor paving block pagar Terdekat
    Distributor paving block pagar Terdekat
    Rp57.500
    Jawa Timur, Malang
    Rumah Tepi Jalan Raya Warung Dowo - Pasuruan
    Rumah Tepi Jalan Raya Warung Dowo - Pasuruan
    Rp6,2 Milyar
    Jawa Timur, Pasuruan
    Jasa Teknisi Pasang Antena Tv Digital Harga Murah Tukang Berpengalaman - Bekasi
    Jasa Teknisi Pasang Antena Tv Digital Harga Murah Tukang Berpengalaman - Bekasi
    Rp400.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    Jasa Instalasi Pasang Chanel Siaran Tv Digital Antena Tv - Bogor
    Jasa Instalasi Pasang Chanel Siaran Tv Digital Antena Tv - Bogor
    Rp400.000
    Jawa Barat, Bogor Kota
    Jasa Instalasi Pasang Antena Tv Murah Siaran Tv Digital - Depok
    Jasa Instalasi Pasang Antena Tv Murah Siaran Tv Digital - Depok
    Rp400.000
    Jawa Barat, Depok
    Toko Pasang Antena Tv Digital - Jakarta Pusat
    Toko Pasang Antena Tv Digital - Jakarta Pusat
    Rp400.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan