16 Drakor An Woo Yeon, Pemain Drama Korea Terbaru Kokdu Season of Deity

Ilustrasi An Woo Yeon. 16 rekomendasi drama Korea terbaru An Woo Yeon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menonton sejumlah rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi An Woo Yeon bisa menjadi pilihan dalam mengisi liburan akhir pekan.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru An Woo Yeon, pengemar dapat mengetahui rekam jejaknya selama menjadi aktor.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru An Woo Yeon juga menarik karena cerita drakornya yang seru.

An Woo Yeon mendapatkan kesempatan untuk bermain di dalam drama Korea Kokdu Season of Deity dan berkesempatan untuk beradu akting dengan bintang drakor lainnya.

Kokdu Season of Deity merupakan serial karya dari sutradara Baek Soo-Chan dan Kim Ji-Hoo genre romantis.

Naskahnya ditulis langsung oleh Kang Yi-Heon dan Heo Joon-Woo.

Di dalam drakor terbaru Kokdu Season of Deity, An Woo Yeon beradu akting dengan Im So Hyan dan Kim Jung Hyun.

An Woo Yeon memainkan peran sebagai Han Cheol, seorang detektif sekaligus adik laki-laki Han Gye Jeol (Im So Hyan).

Serial itu tayang sejak 27 Januari 2023 lalu di MBC setiap Jumat dan Sabtu malam.

Selain Kokdu Season of Deity, simak juga rekomendasi drakor An Woo Yeon lainnya.

Berikut ini daftar judul yang telah Tribun Lampung rangkum dari beberapa sumber.

1. Young Lady and Gentleman (2021).

2. Check Out the Event (2021).

3. Mad For Each Other (2021).

