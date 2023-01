Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan Ringkus Pelaku Curanmor yang Beraksi di Parkiran Kuda Lumping

Ilustrasi borgol. Dua pelaku pencurian motor di Way Kanan diringkus polisi saat beraksi di parkiran pertujukan kuda lumping.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Polsek Pakuan Ratu, Polres Way Kanan, Polda Lampung berhasil meringkus diduga pelaku curanmor dengan pemberatan di pemukiman, Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu, Selasa (31/01/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu Iptu H Tosira menerangkan, tersangka inisial JAP (29) dan AND (20) berdomisili di Kampung Gunung Cahya, Pakuan Ratu, Way Kanan.

"Kronologinya pada Minggu (29/1/2023) pukul 23.00 WIB di Kampung Pakuan Baru terjadi peristiwa pencurian dengan pemberatan," ungkap Tosira.

Saat itu, Tekab 308 Presisi Polsek Pakuan Ratu melaksanakan patroli hunting di tempat keramaian hiburan kuda lumping.

"Kemudian mendapat informasi bahwa saksi melihat ada 2 orang tak dikenal sedang mencoba mencuri sepeda motor di parkiran," katanya.

Modus pelaku dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T. Kontak sepeda motor sudah dirusak namun motor belum sempat dibawa pelaku.

"Ada motor Honda Beat yang hendal digondol pelaku, bahkan kuncinya sudah berhasil dirusak," jelasnya lebih lanjut.

Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa perlawanan.

Hasil penggeledahan badan yang dilakukan petugas pada kedua pelaku, ditemukan masing-masing senjata tajam (sajam) jenis badik.

"Kini tersangka dan barang bukti di bawa Ke Mako Polsek Pakuan Ratu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut," kata Tosira.

Atas perbuatannya pelaku dapat diancam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. "Ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun,” tukasnya.

(Tribunlampung.co.id)