11 Rekomendasi Drama Korea Kim Bum, Pemain Drakor Tale of the Nine Tailed 1938

Ilustrasi poster drakor. Berikut 11 rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Bum pemeran utama drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut 11 rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Bum pemeran utama drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938.

Bagi para penggemar drakor, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Bum wajib untuk diikuti.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim Bum yang terdiri atas banyak genre seperti romantis.

Diketahui Kim Bum atau Kim Sang Beom akan membintangi drama terbaru di tahun ini berjudul Tale of the Nine Tailed 1938.

Drama ini rencananya akan tayang pada Mei 2023 mendatang.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Race, Drakor Lee Yeon Hee

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jin Ki Joo dan Sinpsis Drakor Run Into You

Sebelumnya, pria kelahiran 7 Juli 1989 ini berperan pada drama Ghost Doctor (2022).

Kini ia akan beradu akting dengan Lee Dong Wook dalam drakor Tale of the Nine Tailed 1938.

Drama ini akan tayang dengan jumlah 12 episode di kanal tvN.

Drama milik Kim Bum ini digarap oleh sutradara Kang Shin-Hyo sedangkan naskahnya ditulis oleh Han Woo-Ri.

Selain drakor Tale of the Nine Tailed 1938, berikut rekomendasi drakor dibintangi Kim Bum.

1. Ghost Doctor (2022).

2. Law School (2021).

3. Tale of the Nine Tailed (2020).

4. Mrs. Cop 2 (2016).

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jin Ki Joo, Bintang Drakor Run Into You

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru Januari 2023, Drakor Payback Sentuh 2 Digit