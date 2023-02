Sinopsis Drama Korea Terbaru Lee Dong Wook Berjudul Tale of the Nine Tailed 1938

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938 yang dibintangi Lee Dong Wook.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Dong Wook berjudul Tale of the Nine Tailed 1938.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938 penggemar drakor bisa mendapatkan gambaran mengenai cerita yang diangkat.

Selain itu lewat sinopsis drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938, artis yang terlibat juga dapat diketahui.

Diketahui Lee Dong Wook berperan dalam drama terbarunya berjudul Tale of the Nine Tailed 1938.

Drama ini rencananya akan tayang pada Mei 2023 mendatang.

Sebelumnya, Lee Dong Wook juga membintangi drama The Killer's Shopping Mall di tahun ini.

Drakor u Tale of the Nine Tailed 1938 akan tayang dengan jumlah 12 episode di kanal tvN.

Perlu diketahui, drama ini bergenre romantis dan fantasi dengan latar kerajaan.

Tak hanya Lee Dong Wook, drama garapan sutradara Kang Shin Hyo ini juga dibintangi sejumlah aktor dan aktris.

Diantaranya Kim Bum, Kim So-Yeon dan Ryoo Kyung-Soo.

Lalu bagaimana sinopsis drakor terbaru Tale of the Nine Tailed 1938?

Lee Yeon (Lee Dong-Wook) terlibat dalam kasus tak terduga yang membuatnya melakukan perjalanan kembali ke tahun 1938.

Di sana, Lee Yeon bertemu lagi dengan Ryu Hong-Joo (Kim So-Yeon).

Dia pernah menjadi roh penjaga gunung di barat, tetapi pada tahun 1938 dia adalah pemilik restoran kelas atas Myoyeongak di ibu kota Gyeongseong.