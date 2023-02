10 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Missing The Other Side 2 Cetak Rekor

Ilustrasi Missing The Other Side 2. Hasil rating drama Korea terbaru Februari 2023.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hasil rating drama Korea terbaru Februari 2023 memperlihatkan adanya perubahan dari minggu sebelumnya.

Pasalnya, rating drama Korea terbaru Februari 2023 khususnya pada drakor Missing The Other Side 2 mengalami peningkatan.

Peningkatan rating drama Korea terbaru Februari 2023 juga dialami drakor Trolley.

Sementara itu, Brain Works mengalami nasib berbeda.

Rating Trolley meningkat dari episode sebelumnya, sementara Brain Works sedikit merosot di penanyangan terbaru.

Sebagai informasi, rating drama Korea terbaru Februari 2023 bisa menentukan keberhasilan dari suatu tayangan, khususnya per episode.

Rating ini juga bisa menentukan seberapa banyak sponsor yang akan mereka terima dari para pengiklan.

Berikut hasil dari rating terbaru Februari 2023 yang dirangkum dari website Soompi.

1. Missing The Other Side 2

Drama Korea terbaru Missing The Other Side 2 meningkat jelang tamat.

Mereka berhasil mencetak rating 5,9 persen yang menandai rekor personal baru.

Sementara itu pada episode sebelumnya, drakor terbaru ini hanya meraih peringkat rata-rata 4,9 persen.

Pada episode 12, rating Missing The Other Side 2 naik dari angka 3,8 persen ke 4 persen.

Hal serupa juga terjadi di episode 10, dengan mencetak rata-rata nasional 4,6 persen.

