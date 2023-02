Hadiri Pengajian Akbar di Way Kanan, Raden Adipati dan Nunik Kompak Tebar Doorprize

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menghadiri pengajian akbar dan istighosah atau doa bersama yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Rusunawa, Kabupaten Way Kanan, Rabu (01/02/2023).

Kegiatan yang diikuti dan disambut antusias ribuan masyarakat Kabupaten Way Kanan tersebut juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Ketua TP PKK Kabupaten Way Kanan Dessy Afriyanti, Ketua Dharma Wanita Mamiyani Fahrizal, serta Jajaran Forkopimda Kabupaten Way Kanan.

Pada kesempatan tersebut Wagub Chusnunia melantunkan Shalawat Nabi yang kemudian diikuti oleh ribuan masyarakat Way Kanan yang hadir pada kegiatan tersebut.

Menurut Wagub, shalawat merupakan bentuk doa dan pujian untuk Nabi serta ibadah kepada Allah SWT.

Oleh karenanya, jika punya cita-cita dan keinginan, berdoa kepada Allah SWT kemudian ditambahi dengan Sholawat kepada Nabi supaya cita-citanya turut disampaikan oleh Nabi kepada Allah SWT.

"Ada istilah kalau punya keinginan di sholawatin, supaya lekas terkabul, oleh karena kita punya keinginan Lampung Berjaya, makanya kita mengajak banyak-banyak masyarakat untuk bersholawat, tentunya dibarengi dengan kerja keras," ucap Mbak Nunik panggilan akrab Wakil Gubernur.

Baca juga: Wagub Lampung Nunik Minta Way Kambas Dibuka Lagi usai Ditutup Akibat Pandemi Covid-19

Baca juga: Kapolda Lampung Kunker ke Polres Way Kanan, Motivasi Personel Maksimalkan Pelayanan ke Masyarakat

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menyampaikan salam hangat dari Gubernur Lampung yang berhalangan hadir karena ada kegiatan yang mendesak yang harus beliau hadiri secara langsung.

"Pak Gubernur menyampaikan salam hangat kepada seluruh masyarakat Way Kanan, beliau mohon maaf belum bisa hadir, Pak Gubernur tidak pernah absen pengajian akbar, namun karena ada kegiatan yang mendesak beliau mengutus saya, wanti-wanti jangan sampai tidak hadir," ungkap Wagub.

Menurut Wagub, Kabupaten Way Kanan memiliki banyak potensi, oleh karenannya Gubernur Lampung telah menganggarkan anggaran pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Wagub Chusnunia Chalim berharap kedepan akan ada lebih banyak pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

"Mari kita sama doakan Gubernur kita, semoga bisa terus memimpin Provinsi Lampung dan membawa masyarakat Lampung menuju Kejayaan," tandas Wagub Chusnunia.

Sementara itu Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Wakil Gubernur Lampung dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung beserta rombongan yang telah hadir di Bumi Ramik Ragom.

Menurut Bupati, sudah lama tidak ada kegiatan pengajian akbar di Kabupaten Way Kanan.

Dengan digelarnya kegiatan tersebut, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan masyarakat Way Kanan mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung yang telah menggelar kegiatan tersebut di Kabupaten Way Kanan.