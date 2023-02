Kapolda Lampung Kunker ke Polres Way Kanan, Motivasi Personel Maksimalkan Pelayanan ke Masyarakat

Kunker - Kapolda Lampung melakukan kunjungan kerja dan memberikan arahan terhadap personelnya di Polres Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus melaksanakan kunjungan kerja di Polres Way Kanan, Rabu ( 1/2/2023 ) sore sekira pukul 17.00 WIB.

Kapolda Lampung mengarahkan anggotanya untuk merealisasikan kebijakan kapolri tentang transformasi polri yang presisi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota polri.

Dalam arahannya Akhmad Wiyagus menyampaikan dinamika akhir-akhir ini dimana banyak kritik terhadap polri, utamanya mengenai kinerja dalam melayani publik, hingga ada viral di medsos.

"Untuk itu, kepada seluruh personel karena telah memilih profesi sebagai anggota polri, untuk mencintai pekerjaan dan membangun polri dengan sepenuh hati dan setulus hati," pinta Akhmad Wiyagus di Aula Adhi Pradana, Polres Way Kanan.

Arahan tersebut disampaikan Kapolda Lampung kepada para PJU, Kkpolsek jajaran, anggota dan ASN Polres Way Kanan.

"Laksanakan tugas dengan baik, kita berdiri di sini karena masih digaji oleh rakyat. Pada saatnya nanti kita akan pensiun dan akan kembali ke masyarakat," ujarnya.

"Maka siapkanlah kegiatan kita agar nantinya dikenang sebagai polisi yang baik, yang selalu melindungi, membimbing dan mengayomi masyarakat", sambung dia.

Akhmad Wiyagus menekankan personel di tengah era digital sebagaimana dimaksud pada program quick wins, agar semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui medsos seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya.

"Pahami program quick wins presisi yang menjadi tugas pokok polri. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum," kata program Akhmad Wiyagus.

Disampaikan juga pada program quick wins yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat di Polda Lampung masuk peringkat ke 3 dari 34 Polda.

"Ini merupakan hasil kerja rekan-rekan di kewilayahan baik di polres maupun polsek jajaran,"ungkapnya.

Saat melakukan kunjungan ke Polres Way Kanan, Kapolda Lampung didampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Umar Effendi, pejabat utama Polda Lampung, serta Ketua Bhayangkari Daerah Lampung Ges Akhmad Wiyagus serta pengurus Bhayangkari Daerah Lampung.

Tiba di Mapolres Way Kanan sekitar pukul 17.00 WIB dan langsung disambut Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna dan jajar hormat personel Polres Way Kanan.

Turut hadir Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, forum komunikasi pimpinan daerah Way Kanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh personil Polres Way Kanan.

Akhmad Wiyagus melakukan beramah tamah di ruang kerja Kapolres dan mendengarkan penyampaian para Forkopimda dan para tokoh agama dan tokoh adat.

Akhmad Wiyagus mengucapkan terima kasih kepada para forkopimda dan para tokoh agama dan tokoh adat yang selama ini telah bekerjasama dengan Polres Way Kanan dalam pemeliharaan Kamtibmas.

(Tribunlampung.co.id)