Promo harga spesial treatment Rp 100 ribu di Rosa Calista. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Klinik kecantikan Rosa Calista di Bandar Lampung, Lampung, menggulirkan promo yang berlaku tanggal 1-6 Februari 2023.

Owner Rosa Calista Rossi Hercia mengatakan, promo tersebut adalah harga spesial treatment Rp 100 ribu.

Promo ini berlaku untuk treatment totok wajah dan serum wajah, hair mask dan totok wajah, bleaching kaki tangan dan ratus area sensitif, serta pijat sehat dan totok wajah.

Selain itu ada juga promo harga spesial treatment Rp 200 ribu.

Promo ini masih belum memiliki batas waktu.

Promo ini berlaku untuk treatment totok wajah plus hair mask dan bleaching (tangan dan kaki), totok wajah plus ear candle dan hair spa (plus vitamin), facial premium series plus totok wajah dan ratus vagina, serta facial premium series plus hair mask dan ear candle.

Promo ini juga berlaku untuk treatment pijat sehat plus hair spa dan ratus wangi, pijat sehat plus totok wajah dan hair spa, lulur spesial plus pijat sehat dan ratus area sensitif, lulur spesial plus bleaching (tangan dan kaki), serta mandi susu spesial dan hair spa.

Treatment selanjutnya yang mendapat promo ini adalah mandi susu spesial plus ratus area sensitif dan ear candle, serta hair spa plus bleaching (tangan dan kaki) dan ratus wangi.

Promo ini berlaku di cabang Rosa Calista yang ada di Apotek Rosa lantai dua yang ada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 76A

Promo berlaku juga di cabang Rosa Calista yang ada di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 78 Rawa Laut, bersebelahan dengan Kafe De Rosse.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai promonya bisa juga lihat di instagram @rosacalistabandarlampung

Rosa Calista adalah klinik kecantikan yang menyediakan produk dan treatment dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Disini juga tersedia akupuntur.

"Di sini ada dokter berpengalaman yang siap membantu semua pasien untuk konsultasi, sekaligus untuk treatment dan akupuntur," kata Rossi, Rabu 1 Februari 2023

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)