Sinopsis Drama Korea Terbaru I’ve Been Waiting for You, Dibintangi Kim Ji Eun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru I’ve Been Waiting for You yang menggaet aktris Kim Ji Eun.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru I’ve Been Waiting for You yang dibintangi Kim Ji Eun penggemar dapat mengetahui gambaran cerita drakornya.

Terlebih melalui sinopsis drama Korea terbaru I’ve Been Waiting for You, penggemar bisa mengetahui aktor dan aktris yang membintanginya.

Diketahui aktris Kim Ji Eun akan membintangi drakor terbaru berjudul I’ve Been Waiting for You.

Sebelumnya wanita kelahiran 9 Oktober 2022 ini membintangi drama yaitu One Dollar Lawyer (2022).

Drama I’ve Been Waiting for You for a Long Time rencananya akan tayang pada September 2023 mendatang.

Drakor bergenre thriller dan misteri ini akan tayang dengan jumlah 14 episode.

Selain Kim Ji Eun, drama ini juga menghadirkan aktor dan aktris ternama.

Diantaranya Na In Woo, Lee Kyu Han, Kwon Yool dan Ren.

Lalu bagaimana sinopsis drakor terbaru I’ve Been Waiting for You for a Long Time?

Drama ini merupakan serial misteri kejahatan mengenai detektif di sebuah pedesaan.

Mengisahkan seorang detektif bernama Oh Jin Sang yang bekerja untuk membalaskan dendam adiknya.

Drama ini menjadi proyek Kim Ji Eun setelah penampilannya di One Dollar Lawyer bersama Nam Goong Min.

Perlu diketahui jika drama Im Waiting You For A Long Time dibesut sutradara Han Chul Soo yang juga pernah menggarap Again My Life.

