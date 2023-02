Drama Korea Terbaru Deaths Game, Bakal Ada Choi Siwon hingga Jang Seung Jo

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Bintang ternama Korea Selatan Choi Siwon, Jang Seung Jo, Lee Jae Wok, dan Sung Hoon, dikabarkan akan bergabung di drama Korea terbaru Deaths Game.

Keempat bintang ternama Korea Selatan tersebut akan bergabung di drama Korea terbaru bersama Seon In Guk.

Dilansir dari Soompi.com, banyak aktor kini sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan drama Korea terbaru bergenre fantasi JTBC.

Pada tanggal 2 Februari, dilaporkan bahwa Lee Jae Wook, Choi Siwon Super Junior, Jang Seung Jo, dan Sung Hoon akan muncul dalam drama mendatang "Death's Game" (judul belum pasti), yang dibintangi oleh Seo In Guk, Park So Dam, dan Go Yoon Jung terungkap sedang dalam pembicaraan.

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi Lee Jae Wook C-JeS Entertainment menyatakan bahwa aktrisnya menerima tawaran tersebut.

“[Lee Jae Wook] telah menerima tawaran untuk membuat penampilan spesial di ‘Death’s Game,’ dan dia sedang meninjau tawaran tersebut.”

Demikian juga, perwakilan dari agensi Choi Siwon, Jang Seung Jo, dan Sung Hoon juga berbagi bahwa ketiga aktor secara positif mempertimbangkan tawaran mereka untuk tampil di "Death's Game".

Kim Jae Wook juga dikabarkan akan bergabung dalam drama tersebut, meski agensinya belum membuat pernyataan.

Berdasarkan webtoon hit dengan judul yang sama, “Death’s Game” menceritakan kisah seorang pria yang mendapat lebih dari satu detik kesempatan hidup setelah menghadapi kematian.

Dalam drakor ini diceritakan, seorang pria bernama Choi Yi Jae dalam situasi yang sulit dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Mantan pacarnya telah pindah dan baru saja kehilangan seluruh simpanannya karena penipuan bitcoin.

Terbebani oleh tekanan masyarakat, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Namun, Death datang untuk membalas dendam dengan memperkenalkan permainan kepadanya.

Dalam permainannya, Choi Yi Jae harus mengalami kematian berulang kali melalui 13 kehidupan lain.

Jika dia bisa bertahan hidup dari kematian yang akan datang, dia akan bisa menjalani masa hidup.

Drama ini dikabarkan akan terdiri dari 7 episode dan akan tayang di JTBC.

Disutradarai oleh sutradara “18 Again”, drama ini menggambarkan perjalanan karakter utama Choi Yi Jae (yang sedang dibicarakan oleh Seo In Guk) menyadari arti hidup setelah beberapa reinkarnasi.

Saat ini, Lee Jae Wook, Choi Siwon, Jang Seung Jo, dan Sung Hoon dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk membuat penampilan khusus sebagai wajah berbeda Choi Yi Jae dalam kehidupan reinkarnasi di setiap episode.

Tunggu informasi lainnya tentang drama Korea terbaru Deaths Game. (Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)