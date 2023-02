Pemprov Lampung Mulai Terima Pemasukan Sewa Lahan Kota Baru Rp 690 Juta dari Petani

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemprov Lampung mengklaim telah mendapat pemasukan atas sewa aset lahan di kawasan rencana pembangunan kantor pemerintahan pemprov di Kota Baru, Lampung Selatan.

Pemasukan atas sewa aset lahan di lahan bakal Kota Baru, Lampung Selatan dikatakan Kepala Bidang Aset pada BPKAD Provinsi Lampung Meydiandra saat diwawancara Tribun Lampung di lingkungan Kantor Pemprov Lampung, Jumat (3/2/2023).

Sebagaimana diketahui, kebijakan sewa aset lahan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/293/VI.02/HK/2022 tentang penetapan sewa tanah Kota Baru Lampung Selatan yang belum dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung.

Kini sementara lahan tersebut digunakan sebagai sarana tanam petani penggarap lahan.

Untuk itu para petani tersebut dikenai biaya sewa karena memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam.

"Beberapa petani sudah menyewa lahan aset itu," kata Meydiandra.

Saat ini, Meydiandra menyebut Pemprov Lampung telah mendapatkan pemasukan daerah sebesar Rp 690 juta.

Nilai tersebut masuk ke pemasukan daerah setelah disewakannya 230 hektar lahan aset Pemprov Lampung di lokasi tersebut.

Dengan penerapan sewa lahan di Kota Baru dengan nilai Rp 300 per meter untuk satu tahun, atau Rp 3 juta per hektar per tahun.

"Saat ini sudah 230 hektar lahan aset Pemprov Lampung di Kota Baru telah disewa petani penggarap lahan," ujar Meydiandra.

Untuk saat ini, Meydiandra mengatakan pihaknya terus mengupayakan pemasukan atas aset lahan tersebut.

Melihat, sebagian besar lahan tersebut sudah dipergunakan oleh petani penggarap lahan.

Adapun nilai potensial yang bisa masuk sebagai pemasukan daerah dari sewa lahan tersebut ialah sebesar Rp 2,7 miliar per tahun.

Nilai tersebut teralokasi dari lahan potensial yang seluas 900 hektar.