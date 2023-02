Polres Way Kanan Polda Lampung Bekuk Pelaku Penipuan Tandan Buah Kelapa Sawit

Amankan pencuri - Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, Polda Lampung, ringkus pelaku penipuan dan penggelapan tandan buah kelapa sawit di Negeri Agung.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku penipuan dan atau penggelapan tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT AKG (Adikarya Gemilang) Kampung Sunsang, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan, Sabtu (4/2/2023).

Tersangka berinisial H yang berdomisili di Kampung Tanjung Serupa, Pakuan Ratu, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra mengatakan, aksi dugaan penipuan dan penggelapan tandan buah sawit itu terjadi pada Senin (30/1/2023) pukul 21.30 WIB saat pelapor bersama saksi melakukan patroli pengecekan areal perkebunan PT AKG di Divisi II Blok 15 Kampung Sunsang.

"Saksi mendapatkan informasi jika di area kebun sawit tersebut terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku,"jelas Andre, Sabtu (4/2/2023) .

Pelaku diketahui bekerja sebagai sopir mobil truk pengangkut tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT AKG Kampung Sunsang Divisi II Blok 15.

"Modusnya dilakukan dengan cara mengambil 58 tandan buah kelapa sawit yang masih berada di dalam muatan truk cool diesel saat berada di areal perkebunan kelapa sawit," bebernya.

Atas kejadian itu, korban PT AKG) datang ke Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, dan melaporkannya guna diproses lebih lanjut.

Terkait kronologis penangkapan pelaku, terjadi pada Rabu (1/2/2023) pukul 14.00 WIB, Tekab 308 Presisi Polsek Blambangan Umpu, berhasil melakukan penangkapan.

Tersangka H alias Heri (44) dan barang bukti diamankan di Kampung Tanjung Serupa, Pakuan Ratu, Way Kanan.

Tersangka langsung dibawa ke Polsek Blambangan Umpu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun," tandas dia.

(Tribunlampung.co.id)