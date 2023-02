Promo Domesteak Buy One Get One serta Minuman Segar di Ramayana Ciplaz dan Transmart Bandar Lampung

Promo buy one get one dan gratis minuman segar untuk pembelian beef steak dan chicken steak di Domesteak yang ada di Ramayana Ciplaz Lampung, Transmart Lampung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Domesteak Lampung tak hentinya memberikan promo-promo menarik untuk memanjakan konsumennya.

Operational Manager Domesteak Lampung Martin Parinding mengatakan, kali ini promo akan diberikan pada tanggal 13-19 Februari 2023.

Promo di Domesteak ini bisa didapatkan di Ramayana Ciplaz Bandar Lampung, Transmart Bandar Lampung, Transmart Palembang Square, Transmart Carefour Opi Mall.

Adanya promo ini untuk menyambut anniversary Domesteak yang pertama.

Jenis promonya berupa buy one get one dan gratis minuman segar.

"Promo ini berlaku untuk pembelian beef steak dan chicken steak," kata Martin, Sabtu 4 Februari 2023.

Ia menambahkan, promo buy one get one artinya dengan membayar satu porsi beef steak atau chicken steak akan mendapatkan dua porsi.

Beef steak dan chicken steak yang mendapat promo buy one get one adalah beef steak dan chicken steak dengan harga Rp 60 ribu per porsi.

Untuk ukuran beef steak dan chicken steak tersebut 100 gram.

"Dengan ukuran 100 gram, pasti akan merasa kenyang setelah makan beef steak ini," kata Martin.

Beef steak dan chicken steak memiliki banyak keunggulan.

Mulai dari bahan dari daging sapi pilihan, juicy, fresh, sedikit lemak, lembut, dan rasanya enak.

Sementara itu untuk chicken steak keunggulannya terbuat dari paha ayam pilihan, juicy, paha ayam, empuk, lembut, dan enak.

Keduanya diberi saus blackpaper yang akan membuat rasanya semakin enak.

Selain itu juga diberi tambahan mix vegetable dan potato wedges

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)