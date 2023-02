Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bergenre Romantis Dibintangi Kim Soo Hyun

Foto ilustrasi, pemeran Queen of Tears. Simak rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Kim Soo Hyun, ada drakor Queen of Tears yang bergenre romantis.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru bergenre romantis yang dibintangi Kim Soo Hyun, terbaru ada drakor Queen of Tears.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Kim Soo Hyun juga memiliki cerita yang menarik.

Terbaru, Kim Soo Hyun mendapatkan peran di drakor Queen of Tears.

Serial ini merupakan garapan dari sutradara Little Women, yakni Kim Hee Won dan sutradara Bulgasal: Immortal Souls, yakni Jang Young Woo.

Sementara naskahnya ditulis oleh penulis Park Ji Eun, yang sudah banyak menggarap naskah drakor populer seperti The Legend of the Blue Sea dan Crash Landing on You.

Untuk pemainnya, Kim Soo Hyun hadir sebagai pemeran utama.

Begitu pula dengan aktris Kim Ji Won.

Dalam drakor Queen of Tears, mereka akan berperan sebagai pasangan suami istri.

Serial ini bercerita tentang kehidupan keluarga konglomerat.

Rencananya, Queen of Tears akan tayang pada paruh kedua 2023 mendatang.

Sayang, tanggal perillisan serta saluran yang akan menyiarkannya masih belum dikonfirmasi.

Terlepas dari drakor terbarunya Queen of Tears, Kim Soo Hyun juga pernah membintangi banyak serial.

Berikut rekomendasi drakor terbaru Kim Soo Hyun.

1. One Ordinary Day (2021)