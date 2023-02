Sinopsis Drama Korea Terbaru Queen of Tears, Drakor Romantis Kim Soo Hyun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menggandeng aktor Kim Soo Hyun, berikut sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears, penggemar bisa mengetahui cerita yang diangkat.

Selain itu, genre maupun para pemainnya juga bisa diketahui melalui sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears.

Queen of Tears merupakan salah satu drama Korea yang terjadwal tayang pada 2023, tepatnya di paruh kedua.

Serial ini mengambil genre romantis, cocok untuk para pencinta drakor yang mendambakan banyak adegan manis di dalamnya.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Welcome to Samdalri, Drakor Romantis Ji Chang Wook

Queen of Tears disutradarai oleh Kim Hee Won dan Jang Young Woo.

Sebelum bergabung pada proyek ini, Kim Hee Won merupakan sutradara drakor Little Women.

Sementara Jang Young Woo pernah menyutradarai drakor Bulgasal: Immortal Souls.

Untuk naskah, Queen of Tears akan digarap oleh Park Ji Eun, yang menggarap drakor My Love From the Star, The Producers, The Legend of the Blue Sea, dan Crash Landing on You.

Di sisi lain, drama Queen of Tears akan menggaet aktor Kim Soo Hyun sebagai pemeran utama.

Di sana, dia akan beradu akting dengan aktris Kim Ji Won.

Berikut ini sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears yang siap tayang pada paruh kedua 2023.

Secara umum, serial ini akan berkisah tentang kehidupan keluarga konglomerat.

Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) adalah kebanggaan desa Yongduri.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Marry My Husband, Dibintangi Lee Yi Kyung