Hendak Kabur, Dua Pelaku Curanmor di Hadiahi Timah Panas Petugas Jajaran Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab Presisi Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung akhirnya membekuk dua pelaku tindak pidana curas (pencurian dengan kekerasan) kendaraan motor di Kampung Sumber Baru, Banjit, Way Kanan, Minggu (5/2/2023).

Tekab Presisi Polsek Banjit, Polres Way Kanan, Polda Lampung, berhasil menangkap tersangka setelah sempat melarikan diri alias kabur.

Tersangka berinisial JU alias Jonaidi (42) dari Dusun Cempedak Kampung Juku Batu, Banjit dan AMH alias Makming (32) dari Kampung Rantau Temiang, Banjit, Way Kanan.

"Modus operandi pelaku dengan mengendarai motor berkeliling mencari target motor yang sedang terparkir," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Banjit Iptu Supriyanto.

Sasarannya terutama motor yang terparkir depan rumah dan ketika korban lengah pelaku langsung mengeksekusi.

Namun saat hendak menggondol motor milik Basuri, pelaku ketahuan dan kabur setelah sempat dikejar oleh korban.

Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit guna proses lebih lanjut.

"Petugas Polsek Banjit yang menerima laporan dari korban langsung melakukan penyelidikan dan berhasil membekuk pelaku dini hari tadi," jelas Iptu Supriyanto.

Pelaku JU diamankan di kediamannya begitu juga pelaku AMH.

"Dua pelaku ini masing-masing sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri sehingga diberi tindakan tegas terukur pada kaki kanan pelaku JU dan kaki kiri AMH," sambungnya.

Saat ini kedua tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Banjit Polres Way Kanan untuk penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Keduanya dapat dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun.

Kronologis kejadian pencurian yakni pada Jumat (20/1/ 2023) sekira pukul 18.30 WIB, Basuri bersama anak dan istri baru saja pulang dari menonton final pertandingan bola voly.

"Lalu memarkirkan motor Honda Beat pelat F 6487 EF di teras depan rumahnya di Kampung Sumber Baru, Banjit," paparnya.

