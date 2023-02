Prilly Latuconsina Peringatkan Calon Suaminya, ‘Mampu Kasih Aku Berapa?'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Prilly Latuconsina memberi beberapa peringatan bagi calon suaminya kelak.

Prilly Latuconsina mengatakan calon suaminya harus siap secara finansial sebelum menikah.

Bahkan, Prilly Latuconsina berpesan calon suaminya kelak harus terbuka secara finansial terhadapnya.

Saat ditanya soal pendapat pria yang belum mapan tetapi nekat menikah, Prilly pun setuju tentang hal tersebut.

“Bagus kalo takut sama finansial, jadi jangan nekat, belum mampu terus nikah, nanti repot rumah tangganya,” kata Prilly Latuconsina seperti dikutip pada laman TikTok Cretivox, Jumat (03/02/2023).

Juga dikatakan Prilly, ia berpesan kepada lelaki yang mau menikahinya untuk mapan secara finansial.

“Menurut aku kalo orang mau serius sama aku, dia harus berani ngomongin finance nya ke aku.”

“Gajinya berapa sampe berapa, pengeluarannya berapa, mampu ngasih aku berapa,” jelasnya.

Mantan pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala ini juga mengatakan tak suka dengan pria yang tak percaya diri.

Menurutnya, lelaki yang percaya diri punya nilai lebih dimatanya.

“Secure sama dirinya sendiri, jadi gak insecure an gitu, karena dia tau value dia apa, harus punya value dan satu satunya value itu bukan cuma material doang kok.”

“Prespektif dia, cara dia memandang wanita jadi bukan dari pekerjaan aja,” ungkap wanita berusia 26 tahun tersebut.

Sebagaimana diketahui, Prilly memang digosipkan dekat dengan beberapa pria.

Usut punya usut, ia diisukan menjalin hubungan asmaranya lagi dengan Aliando Syarief.

Namun, hal itu seolah ditepis oleh keduanya dan masih fokus meniti karir masing-masing.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)