Denny Sumargo Pasrah Belum Dikaruniai Anak, Sebut Tak Ingin Bebani Istri

Tribunlampung.co,id, Jakarta - Artis sekaligus Youtuber Denny Sumargo akui pasrah hingga kini belum dikaruniai anak hingga kini.

Pasalnya, Denny Sumargo telah menikah dengan Olivia Allan sejak 2020 lalu namun keduanya belum dikaruniai anak.

Dikatakan Denny Sumargo ia mengaku pasrah jika memang belum dikaruniai buah hati sampai kini.

"Kalau sekarang gue percaya apapun yang Tuhan kasih buat gue, it is what it is, mau Tuhan kasih gue anak, mau kasih gue nanti."

"Mau kasih kapanpun itu, gue jalanin aja," jelas Denny Sumargo seperti dikutip pada laman Instagram @lambegosiip, Minggu (05/02/2023).

Pria berusia 41 tahun juga membeberkan bahwa istrinya sempat mengalami keguguran, hal itu membuat dirinya tak ingin membebani istrinya lagi.

"Gue udah gagal berkali-kali , gue gak mau istri gue terbebani, sampe gue bilang ke istri gue kalo misalnya dia pengen gak mau punya anak ya gakpapa."

"Dia kan yang mengandung, tidak ada yang paksa kau untuk hamil, tapi kalo kau hamil atas kehendak Tuhan itu kita syukuri," sambungnya.

Pria yang kerap disapa Densu ini juga akui bahwa ia sangat menghargai istrinya.

Ia tak ingin demi membahagiakannya, Olivia harus menanggung beban berat.

Lantas, potongan video itu pun dibanjiri pujian dari netizen.

"Kalo seorang suami berpkir matang seperti ini pasti aman," kata netizen.

"Tapi cici Olive sudah berkali-kali keguguran, kasian tau pembahasan anak kaya gitu," jelas netizen.

"Keren eh," ucap netizen.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)