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11 Rekomendasi Drama Korea Ryeo Un, Pemeran Drakor Romantic Guest House
Berikut rekomendasi drama Korea dibintangi Ryeo Un, merupakan pemain drama Korea terbaru Romantic Guest House.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: taryono
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Ryeo Un, pemeran drakor terbaru Romantic Guest House.
Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Ryeo Un memiliki beragam genre.
Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Ryeo Un juga punya cerita yang menarik.
Aktor tampan Ryeo Un akan membintangi drakor terbarunya setelah drakor Borrowed Body (2022).
Drakor ini masuk dalam daftar drakor yang tayang pada bulan Maret 2023.
Drama berlatar kerajaan ini akan tayang di kanal SBS.
Perlu diketahui, drama ini merupakan drama garapan sutradara.
Sementara itu, naskah asli drama ini ditulis oleh Kwon Eum-Mi dan Kim Ja-Hyun.
Selain drakor Romantic Guest House, berikut rekomendasi drakor dibintangi Ryeo Un.
1. Borrowed Body (2022).
2. Through the Darkness (2022).
3. Adult Trainee (2021).
4. Homemade Love Story (2020).
5. 18 Again (2020).
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