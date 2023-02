Boy William Mesra dengan Ayu Ting Ting, Unggahan Karen Vendella Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Unggahan Karen Vendella soal cinta ke orang yang salah jadi sorotan saat mantan tunangannya, Boy William ramai dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting.

Bukan hanya itu, Boy William juga terpergok tampil mesra dengan Ayu Ting Ting.

Bahkan Boy William dan Ayu Ting Ting sempat pergi kondangan bersama ke acara pernikahan komika Kiky Saputri.

Rupanya kedekatan mereka sudah terdengar oleh Karen Vendella.

Namun dirinya berusaha mencari kebahagiaannya sendiri.

Dia pun membagikan potret dirinya yang sedang berlibur ke luar negeri.

Sayangnya di bagian caption Karen Vendella mengutip kata-kata bijak milik Bianca Sparacino mengenai cinta ke orang yang salah.

"Semua perasaan cinta yang kamu berikan ke orang yang salah..suatu saat akan kembali lagi ke kamu - Bianca Sparacino," tulis Karen Vendella dalam bahasa Inggris di Instagram, dikutip Selasa (7/2/2023).

Unggahannya itu pun langsung menuai sorotan netizen.

Banyak yang kemudian mengaitkan tulisannya itu dengan kisahnya dulu dengan Boy William.

Pasalnya beberapa waktu lalu, Karen Vendella batal menikah dengan sang prensenter.

Bahkan ada juga yang terang-terangan menyebut Karen belum move on dari Boy William.

Padahal setelah batal menikah, Boy William sudah ramai dikabarkan dekat bahkan dijodohkan netizen dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

"Jodoh rejeki maut Tuhan yg ngatur, jangankan yg pacaran lama/tunangan, yg udah punya anak cucu dan berumah tangga puluhan tahun aja jg bisa pisah, ko Boy memang orang baik tpi mungkin bukan yg terbaik buat ci Karen begitu jg sebaliknya, semoga segera menemukan kebahagian masing-masing," kata salah seorang netizen.

"Pray for you karen. You deserve the best of the best person. Tuhan tidak pernah berutang. Kebaikan dan cinta yg kita pernah berikan kepada seseorang, Tuhan lihat even bukan dikembalikan oleh orang tersedbut tapi akan diberikan kembali kepadamu berkali-kali lipat," sambung yang lain.

"Move on girl, jgn liatin Ig nya boy, keliatan banget km gabisa move on. Co lain masih banyak, find new circle of life," tutur lainnya.

"Kasihan yg sabar ya, relakannya dia Boy William bersama Ayu ya," imbuh yang lain.

"Semoga tahun 2023 dipertemukan dg jodoh terbaik ya kak," tutur lainnya. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)