Gita Savitri Sebut Tidak Punya Anak Bikin Awet Muda, Kini Banjir Hujatan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Influencer Gita Savitri kembali menjadi perbicangan warganet usai pernyataannya soal tidak punya anak membuat awet muda.

Hal ini bermula dari Gita Savitri mendapatkan pujian yang menyebutnya terlihat awet muda di usianya yang menginjak kepala tiga.

Pujian awet muda itu ditulis oleh salah satu penggemarnya saat mengomentari konten Instagram Gita Savitri.

Dalam konten itu, Gita menulis 'POV: You Are In Your 30s and don't have any kids'.

Seorang warganet berusia 24 tahun menyebut Gita berwajah lebih muda darinya.

"Aku yang umur 24 kalah sama Kak Git, padahal udah 30 (emoji sedih) Awet muda banget si (emoji terpesona)," tulis warganet.

Gita Savtri membalas pujian itu dan justru berujung pada hujatan yang dilontarkan warganet padanya.

YouTuber yang kini tinggal di Jerman itu menjawab pujian itu, ia menyebut solusi awet muda adalah dengan tidak memiliki anak.

"Not having kids is indeed natural anti aging (tidak punya anak memang anti penuaan alami)," balas Gita Savitri.

"You can sleep for 8 houss every day, no stress hearing kids screaming. And when you finally got wrinkles, you have the moner to pay for botox (kita bisa tidur delapan jam setiap hari, tidak stres mendengar anak-anak teriak. Dan saat kamu akhirnya punya kerutan, kamu bisa punya uang untuk membayar botox)," sambungnya.

Tak ayal balasan yang dituliskan Gita itu memicu emosi sejumlah warganet.

Konten Instagramnya itu pun banjir dengan komentar yang menyinggung prinsip childfree atau pilihan tidak memiliki anak yang dianut Gita itu.

"Mungkin klo ibu kamu punya pemikiran sma ky kamu saat ini kamu gak bakal ada didunia ya, Git," tulis @adeped****.

Beberapa warganet justru beranggapan prinsip itu sebagai upaya Gita menutupi keadaan rumah tangganya.