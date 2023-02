KA KPPN Kotabumi Beri Piagam Penghargaan Polres Way Kanan Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, terima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) Kotabumi dalam Workshop Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Tahun 2022, Rabu (8/2/2023).

Di kegiatan tersebut turut disosialisasikan Zero Retur dan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 di aula Payan Mas KPPN Kotabumi.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna menyampaikan apresiasi atas pemberian penghargaan dari KKPN dalam hal ini Kepala KPPN Kotabumi.

Teddy berharap torehan prestasi yang berhasil diukir Polres Way Kanan ini ke depannya dapat dipertahankan.

"Termasuk terus meningkatkan kinerja tentang penggunaan anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2023 yang secara administrasi dan penggunaan sesuai dengan drap," jelas Teddy.

Kegiatan dihadiri para kuasa pengguna anggaran dari 22 satker diantaranya Badan Pusat Statistik Lampung Utara, Badan Pusat Statistik Tulangbawang , Bapas Kelas II Kotabumi, kantor Imigrasi Kelas III non TPI Kotabumi, kantor Kementerian Agama Lampung Utara, Kantor Kementerian Agama Way Kanan.

Selain itu hadir juga dari kantor pelayanan pajak pratama Kotabumi, kantor pelayanan perbendaharaan negara Kotabumi, Kejaksaan Negeri Way Kanan.

KPU Mesuji, Lapas Kelas IIA Kotabumi, Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan, Loka POM di Kabupaten Tulangbawang, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Way Kanan, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tuba Tengah, Polres Lampung Utara, Polres Mesuji, Polres Way Kanan, rumah tahanan negara Kotabumi dan rumah tahanan Negara Menggala.

Piagam penghargaan Nomor : HAR-30/KPN.0803/2023 tanggal 27 Januari 2023 diserahkan kepada satuan kerja Polres Way Kanan sebagai satker terbaik dengan nilai 100 atas nilai aspek kualitas pelaksanaan Anggaran TA 2022 pada satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Kotabumi dengan kluster pagu lebih dari Rp 10 miliar.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala KPPN Kotabumi Muhammad Syaifuddin Luthfi dan diterima Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna yang diwakili Kabag Sumda Kompol Edy Ersan.

