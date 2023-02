Way Kanan Bagikan Stiker Tertib Berlalulintas Kepada Pengendara di Jalinsum

Preemtif Ops Keselamatan Krakatau 2023 Satlantas Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan pemasangan spanduk dan membagikan stiker himbauan tertib berlalu lintas di Jalinsum.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Satgas Preemtif Ops Keselamatan Krakatau 2023 Satlantas Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan pemasangan spanduk dan membagikan stiker himbauan tertib berlalu lintas kepada masyarakat di Jalinsum KM 196 Simpang 4 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Jumat (10/02/2023).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatlantas Polres Way Kanan AKP Elvis Yani menuturkan, masih dalam rangka Operasi Keselamatan Krakatau 2023 kami melakukan kampanye keselamatan berlalu lintas dan membagikan stiker himbauan.

Tujuan utama dari kampanye keselamatan berlalu lintas adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi perilaku pengendara dan pengguna jalan agar lebih tertib, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya keselamatan di jalan raya.

Disela kegiatan itu, Aipda I Gusti Ngurah Surya Negara bersama personel Satlantas Polres Way Kanan secara humanis memberikan pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengguna jalan.

Pihaknya berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau peraturan lalulintas dapat meningkatkan guna menciptakan Kamseltibcar Lantas. (*)

