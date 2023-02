11 Rekomendasi Drama Korea Romantis Jang Hyuk, Pemain Drakor Family

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktor Jang Hyuk pemain utama pada drakor Family.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Jang Hyuk memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru romantis Jang Hyuk punya cerita yang menarik.

Di tahun ini, Jang Hyuk akan memerankan drama terbarunya berjudul Family (2023).

Pada drama ini, ia akan beradu akting dengan aktris cantik Jang Na Ra.

Juga diketahui, nama Jang Hyuk terkenal berkat drama hit Voice (2017) dan The Crowned Clown (2019).

Rencananya, drama Family akan tayang pada April 2023 mendatang.

Sekilas drama ini akan mengisahkan tentang kehidupan berumah tangga.

Selain drakor terbaru Family, berikut rekomendasi drama Korea dibintangi Jang Hyuk.

1. Bloody Heart (2022).

2. Tell Me What You Saw (2020).

3. My Country: The New Age (2019).

4. The Crowned Clown (2019).

5. Bad Papa (2018).