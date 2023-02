Promo HokBen Mal Boemi Kedaton, Beli Hokben Spicy Ramen Rp 58 Ribu Dapat Gratis Teh Ocha 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Hokben Mal Boemi Kedaton hadirkan promo yang berlaku hingga 28 Februari 2023.

Supervisor Hokben Mal Boemi Kedaton Wulandari mengatakan, promonya adalah beli Hokben Spicy Ramen Rp 58 Ribu dapat gratis teh ocha dan fried dumpling.

Promo low hour yang berlaku senin sampai jumat pukul 15.00-17.00.

Di promo low hour ini beli 2 pcs hokben fried chicken dan nasi diberikan harga spesial Rp 35 ribu.

"Promo low hour maupun HokBen Spicy Ramen berlaku dine in atau makan ditempat," kata Wulandari, Sabtu 11 Februari 2023.

Selanjutnya ada promo tukar voucher, yakni belanja minimal 75 ribu bisa tukar voucher yang tertera gratis chicken katsu, egg chicken roll, chicken tofu, es ogura, tori popcorn, ocha lyche tea, takoyaki, atau es lemon tea.

Baca juga: Promo HokBen Birthday Party Mulai Rp 30 Ribuan per Anak di HokBen Lampung City Mall

Baca juga: Promo Beli 2 Hoka Ramen Gratis 2 Teh Kotak di HokBen Lampung City Mall

Agar semakin banyak konsumen yang bisa mendapat promo tukar voucher, HokBen Mal Boemi Kedaton telah menyebar voucher disekitar Mal Boemi Kedaton.

Promo tukar voucher ini hanya berlaku untuk take away atau dibawa pulang.

Ada juga promo yang berlaku jika melakukan transaksi minimal dengan menggunakan kartu debit Aladin, setiap hari senin sampai jumat, baik dine in maupun take away.

Promonya adalah diskon 50 ribu maksimal Rp 30 ribu.

Terakhir promo yang berlaku khusus tanggal 14 Februari ada promo valentine yang berlaku untuk dine in.

Promonya adalah harga spesial dari Rp 147 ribu jadi Rp 100 ribu.

Promo ini berlaku untuk pembelian SST + ANMITSU 1 + MERDEL + OCHA yakni 1 porsi simple set chicken teriyaki 1, 1 porsi simple set chicken teriyaki 2, 1 porsi grass jelly anmitsu, 1 porsi es merah delima, dan 2 cold ocha

SST + ANMITSU 2 +MERDEL + OCHA yakni 1 porsi simple set chicken teriyaki 1, 1 porsi simple set chicken teriyaki 2, 1 porsi ice matcha anmitsu, 1 porsi es merah delima, dan 2 cold ocha

SST + ANMITSU 3 +MERDEL + OCHA yakni 1 porsi simple set chicken teriyaki 1, 1 porsi simple set chicken teriyaki 2, 1 porsi ice strawberry anmitsu, 1 porsi es merah delima, dan 2 cold ocha

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)