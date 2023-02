Remaja Ini Diamkan Tekab Polsek Baradatu Polda Lampung karena Mencuri di Sekolah

Barang bukti - Tekab 308 Presisi Polsek Baradatu, Polres Way Kanan, Polda Lampung amankan barang bukti curat di SDN 1 Gedung Pakuon.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Polsek Baradatu, Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengamankan DPO tindak pidana curat di SDN 1 Gedung Pakuon, Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu, Way Kanan, Sabtu (11/2/2023).

Pelaku berinisial APC (17) yang merupakan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) ini berdomisili di Kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra menyampaikan, Atas perbuatannya yang bersangkutan dapat diancam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

"Ancamannya hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun,” jelas Teddy, Sabtu (11/2/2023).

Kronologis penangkapan pelaku pada Senin (6/2/2023) pukul 21.00 WIB berikut barang bukti di Kampung Gedung Pakuon, Baradatu, Way Kanan.

Kronologis kejadian yakni Rabu (1/2/2023) lalu pukul 07.00 WIB, saksi Maryono datang ke SDN 1 Gedung Pakuon.

Namun mendapati ruangan sudah berantakan dengan jendela bagian belakang sudah dalam posisi rusak, lalu pelapor memanggil saksi.

Setelah dilakukan pengecekan di dalam ruangan, ternyata ada beberapa barang yang hilang.

Diantaranya satu set speaker aktif merk advan warna Hitam, satu terminal kabel rol, satu casan HP warna hitam tanpa merk, satu tabung gas LPG ukuran 3 kg, satu mesin pompa air merek Drakos dan satu tangki semprot merek ALPHA warna biru.

