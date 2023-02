10 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Kokdu Season of Deity Anjlok

Ilustrasi pemain drakor Kokdu Season of Deity. Deretan rating drama Korea terbaru Februari 2023.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sempat naik, rating drama Korea terbaru Februari 2023, khususnya drakor Kokdu Season of Deity anjlok lagi.

Berdasarkan data kantor riset Nielsen Korea, rating drama Korea terbaru Kodku Season of Deity hanya berada di angka 1,9 persen.

Padahal sebelumnya rating drama Korea terbaru bergenre romantis tersebut sempat naik dengan perolehan skor 2,8 persen.

Namun rupanya kemerosotan ini bukan pertama kalinya dirasakan oleh serial yang dibintangi oleh Kim Jung Hyun tersebut.

Sebab sebelumnya mereka juga sudah pernah merasakannya di episode 4 dengan perolehan rating 2,4 persen.

Padahal mereka membuka tayangan dengan rating yang cukup baik, yakni 4,8 persen di episode perdana.

Diketahui, Kokdu Season of Deity merupakan drama romantis fantasi yang bercerita tentang kisah percintaan malaikat maut dengan seorang dokter, yang memiliki kemampuan spesial.

Selain drakor Kokdu Season of Deity, simak pula hasil rating drama Korea terbaru Februari 2023 lainnya di minggu ini.

1. Crash Course in Romance

Tayang di Netflix, drakor Crash Course in Romance tampil cukup baik di episode terbarunya.

Bahkan mereka masih tetap mempertahankan rating yang tinggi.

Menurut kantor riset Nielsen Korea, serial tvN tersebut meraih skor 10,4 persen.

Angka tersebut menjadi rekor tertinggi mereka selama penayangan di hari Sabtu.

Pasalnya mereka kerap mendapatkan rating yang lebih rendah di slot tayang tersebut.

