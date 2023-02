Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan Amankan Pelaku Pencurian Getah karet di PTPN VII Tubu

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Tekab 308 Presisi Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengamankan pelaku tindak pidana pencurian ringan di areal perkebunan Afdeling IV, PTPN VII Unit Usaha Tulung Buyut (Tubu) Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Senin (13/02/2023).

Tersangka berinisial LP (32) berdomisili di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba, menyampaikan peristiwa pencurian itu bermula pada hari Sabtu 11-02-2023 pukul 19:00 WIB, saat Asmaran (Karyawan BUMN) bersama dengan saksi-saksi melaksanakan kegiatan rutin tugas patroli di Kebun Karet, Afdeling IV Negeri Agung.

Saat didalam areal perkebunan tersebut bertemu dengan pelaku yang sedang membawa satu bungkus karung plastik warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan getah karet jenis Lump.

Selanjutnya Asmaran dan saksi melakukan pemeriksaan apa yang telah dibawa oleh pelaku dan mengetahui yang dibawa tersebut merupakan getah karet jenis LUM.

Selanjutnya Asmaran menanyakan kepada pelaku dari mana getah karet jenis LUM tersebut diperoleh.

Baca juga: DPO Penggelapan Barang Perusahaan di Baradatu Diringkus Polres Way Kanan Polda Lampung

Baca juga: Polres Way Kanan Polda Lampung Ringkus Pengedar Sabu Seberat 23,49 Gram

Dugaan Asmaran benar bahwa LP diduga melakukan pencurian getah karet jenis LUM sekitar 35 kilogram, dengan menanyakan kembali diperoleh darimana getah karet tersebut dan LP hanya diam tidak bisa mengelak lagi.

Atas kejadian itu, Asmaran membawa dan melaporkan diduga pelaku pencurian bersama dengan barang bukti ke Polsek Blambangan umpu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti ke dibawa menuju Polsek Blambangan Umpu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Jika terbukti bersalah yang bersangkutan dapat dikenai pasal 364 KUHP,“ tandas Kapolsek. (*)

(Tribunlampung.co.id)