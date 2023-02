Perkara Pembakaran PT AKG Terus Bergulir, Polres Way Kanan Limpahkan ke Kejari Blambangan Umpu

Polres Way Kanan limpahkan perkara tahap I kasus pembakaran atau perusakan di PT AKG Bahuga ke Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Berkas perkara tahap I kasus pembakaran atau perusakan oleh sejumlah massa di PT AKG Bahuga, Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Way Kanan telah dilimpahkan Unit Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung, ke Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Rabu (15/2/2023) siang.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna mengatakan, pelimpahan telah dilakukan kemarin pukul 13.30 WIB.

"Setelah pelimpahan, kami menunggu dari kejaksaan apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap atau belum," ujar Teddy, Kamis (16/2/2023).

Pelimpahan tahap I itu terdiri dari satu berkas perkara Nomor : BP/15/II/2023/RESKRIM. tersangka Joni Iskandar bin Muslim, Sairul Asmara alias Irul Bin Muslim dan Muhammad Ajim Bin Suparjo yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/25/I/2023/SPKT/Polres Way Kanan/Polda Lampung tanggal 30 Januari 2023.

Apabila nantinya dinyatakan lengkap, kata Teddy, pihak penyidik bakal langsung melakukan tahap II atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke Korps Adhyaksa.

"Pelimpahan berkas perkara sebagaimana diamanatkan KUHAP untuk dilakukan penelitian selama waktu tertentu (14 hari)," jelas dia.

"Apabila dinyatakan cukup dan lengkap maka penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan tahap II,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)