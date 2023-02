Kapolres Way Kanan Polda Lampung Dengarkan Curhatan Warga Bumi Agung

Dengarkan curhat - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna sambangi warga Kampung Bumi Agung, Kecamatan Buay Bahuga dan dengarkan curhatannya.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna menyambangi langsung warga di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan dan mendengarkan curhatan mereka, Jumat (17/2/2023).

Kegiatan kali ini dilaksanakan di sekitar perkebunan sawit PT AKG (Adhi Karya Gemilang) Bahuga Kampung Bumi Agung.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna menyampaikan, kegiatan Jumat Curhat dilakukan dengan komunikasi secara langsung terhadap masyarakat sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan Kepolisian.

"Oleh karena itu kami membuka seluas-luasnya komunikasi dengan masyarakat, terkait kamtibmas di wilayah Kampung Bumi Agung yang disambut antusias oleh masyarakat," kata Teddy.

Salah satu warga sebagai Kepala Satpam PT AKG Daswin mengatakan, terkait pengamanan dan situasi kamtibmas di tempat dirinya bekerja, agar tidak hanya melibatkan Polda Lampung saja melainkan menggandeng pihak kepolisian setempat dalam pengamanannya.

Menyikapi pengamanan dan laporan situasi kamtibmas tersebut, Teddy menjelaskan giat pengamanan untuk saat ini masih dari Polda Lampung.

Namun pihaknya akan melakukan koordinasi perihal masalah tersebut.

Teddy mengatakan, hadirnya jasa pengamanan sangat membantu peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Jumlah personel kepolisian itu terbatas sehingga kita perlukan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas, keberadaan satpam merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Teddy mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban.

“Keluhan atau masukan terkait harkamtibmas kita tindak lanjuti, dan kami mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” imbuhnya.

Kegiatan Jumat Curhat tersebut turut dikuti pejabat utama Polres Way Kanan, Kapolsek Buay Bahuga Iptu Herwin Afrianto, masyarakat sekitar Kampung Bumi Agung dan beberapa karyawan PT AKG serta tamu undangan.

(Tribunlampung.co.id)