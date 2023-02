Satlantas Polres Lampung Selatan Bagi-bagi Helm Gratis Saat Ops Keselamatan Krakatau

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Satlantas Polres Lampung Selatan, Polda Lampung bagi-bagi helm gratis saat pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau 2023, bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm.



Diketahui, Satlantas Polres Lampung Selatan, Polda Lampung sedang menggelar Operasi Keselamatan Krakatau 2023, yang berlangsung selama 14 hari yakni dari 7-20 Februari 2023.



Operasi Keselamatan Krakatau 2023 yang digelar Satlantas Polres Lampung Selatan, Polda Lampung ini berada di 8 titik lokasi yakni di Bakauheni, simpang Gayam, Kalianda, Sidomulyo, Katibung, Natar, Tanjung Bintang, dan Branti.



Dalam Operasi Keselamatan Krakatau 2023 ini, Satlantas Polres Lampung Selatan. Polda Lampung melakukan secara mobile, tim akan bergerak kemana saja lokasi yang berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan tim akan melakukan tindakan preemtif dan preventif.



Kasat Lantas Polres Lampung Selatan, Polda Lampung AKP Jonnifer Yolandra mengatakan, dalam Operasi Keselamatan Krakatau 2023 kali ini pihaknya fokus pada 5 target sasaran.

Baca juga: Kapolres Metro Polda lampung Sebut Jumat Curhat Ruang Penyampaian Keluh Kesah Warga

Baca juga: Kapolres Way Kanan Polda Lampung Dengarkan Curhatan Warga Bumi Agung

Target sasaran yang pertama, kata Jonnifer, pengendaraan roda dua atau sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau bising.



Karena hal itu, kata Jonnifer, melanggar ketentuan Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 2009.



Lanjut Jonnifer, pengendara roda dua atau sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau bising bisa dijatuhi hukuman paling lama satu bulan kurungan atau denda maksimal Rp 250 ribu.



Lalu, kata Jonnifer, target sasaran berikutnya kendaraan yang over dimention and over load (ODOLl) atau tidak sesuai standar pabrik.



Karena kendaraan yang idak sesuai standar pabrik melanggar Pasal 277 Jo Pasal 50 aya (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009.



Dengan sanksi paling lama penjara satu tahun atau denda Rp 24 juta.



Kemudian, target sasaran berikutnya kendaraan yang memakai sirine, rotator, atau strobo.



Karena kendaraan yang memakai sirine, rotator, atau strobo itu melanggar Pasal 287 ayat (4) Jo Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf F atau pasal 134 undang-undang nomor 22 tahun 2009.



Dengan sanksi paling lama satu bulan kurungan atau denda sebesar Rp 250 ribu.



Selanjutnya, target sasaran berikutnya kendaraan yang memakai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor tidak sesuai.



Karena kendaraan yang memakai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor tidak sesuai tersebut melanggar Pasal 280 Jo Pasal 68 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009.



Dengan sanksi paling lama dua bulan kurungan atau denda sebesar Rp 500 ribu.



Dan target sasaran berikutnya pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak memggunakan helm.



Melanggar ketentuan Pasal 291 ayat (1), (2) Jo Pasal 106 ayat 8 undang-undang nomor 22 tahun 2009.



Dengan sanksi paling lama satu bulan kurungan atau denda sebesar Rp 250 ribu.



"Berdasarkan data yang kita miliki, selama periode 7-14 Februari 2023 telah terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 255 kasua pelanggaran," kata Jonnifer, Jumat (17/2/2023).



Lanjut Jonnifer, jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi pengendera motor tidak memakai helm yakni sebanyak 70 kasus.



Oleh karena itu, pihaknya membagi-bagikan helm gratis bagi pengendara motor yang tidak memakai helm.



Dirinya juga mengimbau kepada pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm Standar Negara Indonesia (SNI) dan memastikan helm sudah terkunci (klik).



Untuk pengendara roda empat atau mobil, Ia pun mengimbau untuk selalu memakai sabuk pengaman sebelum berpergian.



Pelanggaran lalu lintas lainnya, kata Jonnifer, kendaraan yang melawan arus, sebanyak 70 kasus.



Untuk itu, Jonnifer mengimbau pendara untum selalu mematuhi peraturan lalu lintas.



Serta meminta kepada para pengendara untuk tidak melawan arus, dan memutar balik di tempat yang seharusnya.



Pelanggaran lalu lintas lainnya, lanjut Jonnifer pengendara di bawah umur yakni 70 kasus.



Maka dari itu, Jonnifer mengimbau kepada masyarakat, terutama untuk orangtua jangan memberikan atau memperbolehkan anak dibawah umur untuk membawa kendaraan, demi keselamatannya



Pelanggaran lainnya, kendaraan Over Dimention Over Load (ODOL), penggunaan strobo sebanyak 45 kasus.



"Upaya yang kami lakukan, tindakan Premetif dengan cara melakukan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan desa, Melaksanakan Dikmas Lantas, Sosialisasi di Radio dan Medsos di Ig dan Facebook kami SatLantas Polres Lampung Selatan, mengenai keselamatan berlalu lintas," katanya.



Upaya lainnya dengan cara Preventif, kata Jonnifer, dengan cara melaksanakan patroli ditempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )