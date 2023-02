10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Han Ye Ri, Pemain Drakor Park Ha Kyung's Journey

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Han Ye Ri, pemain drakor Park Ha Kyung's Journey.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Han Ye Ri, pencinta drakor bisa mengetahui rekam jejaknya selama menjadi aktris di Korea Selatan.

Selain itu rekomendasi drama Korea terbaru Han Ye Ri ternyata memiliki plot cerita yang seru dan menarik untuk diikuti.

Terbaru, Han Ye Ri dikonfirmasi akan membintangi drama Korea terbaru Park Ha Kyung's Journey.

Dalam serial tersebut, dia akan beradu akting dengan Lee Na Young, Shim Eun Kyung, Goo Kyo Hwan, Sunwoojunga, dan Shin Hyun Ji.

Sayangnya belum ada informasi mengenai peran yang akan dilakoni oleh Han Ye Ri dalam drakor Park Ha Kyung's Journey.

Rencananya, Park Ha Kyung's Journey akan tayang sebanyak 8 episode pada Maret 2023 mendatang di Wavve.

Diketahui serial ini disutradarai oleh Lee Jong Pil. Dia pernah menyutradarai film Born To Sing, The Sound of a Flower, Samjin Company English Class, dan Run Away.

Sementara naskahnya ditulis oleh Son Mi, yang sebelumnya menggarap naskah film Samjin Company English Class.

Drama ini akan mengajak penontonnya untuk mengikuti kisah Park Ha Kyung (Lee Na Young), seorang guru sastra Korea Selatan di sebuah SMA yang mengambil libur.

Selama liburan, dia bepergian ke suatu tempat dan bertemu dengan orang baru.

Selain drakor Park Ha Kyung's Journey, simak pula beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Han Ye Ri lainnya.

1. Hometown (2021)

2. Doom at Your Service (2021)