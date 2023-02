Peringati Isra Miraj, Kapolres Way Kanan Polda Lampung Ajak Renungi Keteladanan Nabi Muhammad SAW

Isra Miraj - Polres Way Kanan, Polda Lampung menggelar acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung menggelar acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, di Masjid Darul Fattah Mapolres, Sabtu (18/2/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna, mengatakan, perayaan Isra Miraj merupakan momen untuk merenungi keteladanan Nabi Muhammad SAW.

"Mari kita sama-sama mengambil hikmah dan keteladanan serta kepemimpinan Nabi Muhammad SAW,” ujar Teddy.

Selain itu, dalam pelaksanaan Isra Miraj dinilainya sekaligus menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota kepolisian.

"Harapannya juga bisa semakin memacu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT," kata dia.

"Agar para anggota polri khususnya Polres Way Kanan dalam melaksanakan tugas dibekali nilai agama dan terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, institusi dan masyarakat," urainya.

Pihaknya berharap sikap mental personel polri akan menciptakan hasil pelaksanaan tugas yang baik dan bijaksana.

Serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga citra Polri akan semakin baik di mata masyarakat.

Turut hadir Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, pejabat utama, Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba, Ustaz KH Jaka Anggara sebagai penceramah agama, Ustaz Mustofa sebagai pembacaan ayat suci Alquran, personel Polres Way Kanan dan Bhayangkari beserta pengurus.

Kegiatan ini mengusung tema 'Semangat Isra Miraj menguatkan keimanan, ketakwaan dan solidaritas guna mewujudkan Polri yang Presisi.'

(Tribunlampung.co.id)