Promo Beli 6 Ayam hanya Rp 66 Ribu di KFC Lampung, Berlaku Hanya 2 Hari

Tribunlampung.co.id, Bnadar Lampung - KFC Lampung menggulirkan promo yang hanya berlaku selama dua hari, yakni tanggal 21 dan 22 Februari 2023.

Shift Leader KFC Kedaton, Dian Setiadi mengatakan, promonya adalah beli 6 ayam hanya Rp 66 ribu.

Menurut Dian, pada Sabtu 18 Februari 2023, promo tersebut diberikan untuk menyambut ulang tahun BCA yang ke 66.

Promo ini bisa didapatkan jika melakukan transaksi melalui myBCA, BCA Mobile, Sakuku, dan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card.

Transaksi bisa menggunakan QRIS di myBCA, BCA Mobile, dan Sakuku berlaku di tanggal 21 Februari 2023.

Lalu transaksi menggunakan kartu kredit BCA berlogo BCA Card berlaku tanggal 22 Februari 2023.

Dian mengatakan, masing-masing konsumen hanya bisa satu kali transaksi dan untuk pembelian dine in, take away, dan drive thru.

Selain itu, masih ada promo lain yang masih berlaku di KFC Lampung.

Promonya yakni Kombo Duo Super Komplit yang belum memiliki batas waktu, namun promo ini hanya berlaku untuk dine in.

Di promo ini ada harga spesial Rp 54.545 untuk pembelian 2 potong ayam, 2 nasi, 2 KFC cream soup, dan 2 coca cola reguler.

Harga spesial Rp 54.545 itu juga berlaku untuk pembelian 2 crispy burger, 2 french fries reguler, dan 2 coca cola reguler.

Berikutnya promo combo special drive thru yang juga belum memiliki batas waktu berlakunya.

Promonya adalah 3 potong ayam, 2 nasi, dan 2 KFC cream soup hanya Rp 68.182.

Promo lainnya gratis super besar 1 setiap pembelian super besar 8, yang berlaku untuk drive thru