PT Lautan Teduh Interniaga Launching Motor Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT Lautan Teduh Interniaga selaku main dealer Motor Yamaha di Lampung melakukan launching motor Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected di Lampung City Mall, Sabtu (18/2/2023).

Chief Marketing PT Lautan Teduh Interniaga Gwesley Griemaldy Kussoy mengatakan, harga OTR Lampung Motor Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected tipe lux adalah Rp 29,5 juta dan tipe neo Rp 29 juta.

"Menyambut launching Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected, ada promo yang berlangsung hingga 28 Februari 2023, yakni potongan angsuran hingga 5 bulan untuk pembelian secara kredit," kata Gwesley.

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sebagai matic stylish keluaran Yamaha yang tampil berkelas untuk menunjang gaya hidup generasi muda saat ini.

Bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected, Yamaha mengajak konsumen untuk step up ke level lifestyle lebih tinggi sebagai The Next Level of Fashion dengan keunggulan desain mewah.

Sebagai The Next Level of Practicality dengan beragam fitur canggih serta praktis, sehingga menjadikannya sepeda motor high class yang semakin berkelas.

Da sebagai The Next Level of Technology dengan teknologi terbaru Blue Core Hybrid dan fitur canggih Y-connect.

Sebagai The Next Level of Technology, mesin Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected menggunakan platform Blue Core yang telah disempurnakan dengan mesin Blue Core Hybrid 125 cc, sehingga membuat bahan bakar menjadi lebih efisien saat berkendara.

Serta mendukung performa semakin bertenaga dan handal dibandingkan generasi sebelumnya dengan daya maksimum 6.1 kW/6500 rpm, torsi maksimum 10.4 Nm/5000 rpm, dan kompresi rasio 11:1.

Selain itu, didukung Camshaft dengan dekompresi sehingga membuat pergerakan starter awal menjadi lebih mudah dan tidak berat.

Untuk mesin juga lebih tahan lama dengan mempertahankan keunggulan forged piston dan DiASil-Cylinder.

Performa unggul semakin didukung fitur yang mumpuni, dengan adanya Smart Motor Generator, sebagai sistem starter yang lebih advance dan multifungsi.

Seperti menghadirkan one push start yang menjadikan mesin menyala dengan cepat dan power assist yang membuat akselerasi awal lebih halus dan bertenaga.

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected dari kategori skutik Classy Yamaha menjadi trend setter baru dengan desain yang fashionable serta dilengkapi dengan keunggulan teknologi yang canggih, yang membuat motor ini menjadi the Next Level of Fashion.