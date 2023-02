3 Drama Korea Terbaru Sehun EXO, Ada Drakor Romantis All That We Loved

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved yang diperankan oleh Sehun EXO.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved, gambaran cerita yang diangkat bisa diketahui penggemar drakor.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved juga bisa mengungkap artis yang memerankan tokoh-tokoh pada drakor romantis tersebut.

Serial All That We Loved merupakan drama romantis yang dibintangi oleh Sehun EXO.

Bahkan dia didapuk sebagai pemeran utama dan melakoni peran sebagai Go Yoo.

Baca juga: 16 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Seo Ji Hoon, Bintang Drakor King of Saju

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Taxi Driver 2 Tayang Perdana

Dia digambarkan sebagai sosok anak SMA yang pandai bermain basket dan jatuh cinta pada murid pindahan.

Sayangnya, sahabatnya juga mengincar perempuan yang sama.

Dalam hal ini, Sehun akan beradu akting dengan Jo Joon-Young dan Jang Yeo-Bin.

Pasalnya, Jo Joon Young akan berperan sebagai sahabat Go Yoo, yakni Go Joon-Hee.

Go Joon Hee dikenal sebagai sosok siswa yang pintar tetapi memiliki tubuh yang lemah.

Sementara Jang Yeo Bin akan bermain sebagai murid pindahan bernama Han So-Yeon.

Dia yang akan menjadi incaran Go Yoo dan Goo Joon Hee.

Diketahui, serial All That We Loved merupakan karya dari sutradara Kim Jin-Sung dan penulis naskah Kang Bo-Ra.

Drakor tersebut akan tayang di platform TVING pada 2023.

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Kokdu Season of Deity Naik Lagi

Baca juga: 10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Han Ye Ri, Pemain Drakor Park Ha Kyungs Journey