Polres Way Kanan Patroli KRYD Malam Hari Demi Keamanan

Optimalkan - Polres Way Kanan, Polda Lampung terus melakukan optimalisasi patroli KRYD.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Guna terciptanya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat terutama saat malam malam hari, Polres Way Kanan, Polda Lampung, melaksanakan patroli hunting KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), Minggu (19/2/2023).

Kegiatan patroli KRYD pada malam hari dipimpin Kabag Ops Polres Way Kanan, Polda Lampung, Kompol Suharjono didampingi kasatreskrim, kasipropam dan personel Polres Way Kanan regu I Standby.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kompol Suharjono menyampaikan, kehadiran petugas di lapangan tak lain untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

"Utamanya dalam mengantisipasi tindak kejahatan C3 (curat, curas dan curanmor), pungli dan kejahatan lainnya," kata Jono, Minggu (19/2/2023).

Patroli KRYD dimulai dari Mapolres Way Kanan menuju Simpang 5 Mayjen Ryacudu Kecamatan Blambangan Umpu, seputaran Pemkab Way Kanan hingga di Jalinsum Way Kanan.

"Kami berikan imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap tindak kejahatan, tidak membuat onar, tidak minum minuman keras dan menghindari narkoba," urai dia.

Pihaknya akan terus hadir di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Karena menjadi prioritas kami untuk menciptakan keamanan di wilayah hukum Polres Way Kanan,” tandasnya.

