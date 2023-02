10 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Agency Mulai Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru Februari 2023, termasuk drakor Agency yang sekarang sedang tayang.

Perolehan rating drama Korea terbaru Agency episode 14 terpantau telah melonjak naik.

Peningkatan rating juga dialami oleh 3 drama Korea terbaru lainnya yakni Crash Course in Romance, Three Bold Siblings, dan Red Balloon.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (19/2/2023):

1. Agency (2023)

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Taereung Zombie Village, Dibintangi Taecyeon 2PM

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru di Februari 2023, Crash Course in Romance Meningkat

Rating Agency kembali melonjak naik di episode 14 dengan mencatak rata-rata 13,4 persen.

Perolehan rating drakor Agency juga mengalami penurunan rating di episode 13, dengan mencetak rata-rata nasional 11 persen.

Rating drakor Agency episode 12 melonjak naik di angka 12,7 persen.

Penurunan rating dialami oleh drama Korea terbaru Agency di episode 11 dengan mencetak rata-rata nasional 10,4 persen.

Pada penayangan di episode 10, rating drakor terbaru Agency kembali meningkat di angka 11,6 persen.

Agency mengisahkan tentang dunia kerja di bidang periklanan, yang dipenuhi dengan persaingan ketat untuk bisa duduk pada jabatan tertinggi.

2. Crash Course in Romance (2023)

Sempat menurun, kini Crash Course in Romance episode 12 kembali naik di angka 13 persen.

Rating Crash Course in Romance episode 11 menurun di angka 12,5 persen.

Baca juga: Sinopsis Drakor Terbaru Numbers: Surveillant of the Forest of Buildings, Drama Korea Kim Myung Soo