Kapolres Way Kanan Polda Lampung Gelar Salat Subuh Berjamaah dan Imbau Warga Jaga Kamtibmas

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna bersama jajaran saat menggelar kegiatan salat subuh berjamaah keliling di di masjid Miftahul Ikhlas Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Menjalankan intruksi dari program Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus guna menjaga keamanan Kamtibmas, Kapolres Way Kanan turun langsung mengikuti salat berjamaah subuh keliling masjid di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Pada Senin (20/2) ini, jajaran Polres Way Kanan melaksanakan salat berjamaah bersama alim ulama, tokoh masyarakat, serta santri.

Salat berjamaah ini digelar di masjid Miftahul Ikhlas Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Usai melaksanakan salat berjamaah subuh, Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna memberikan arahannya.

Dirinya mengatakan, sejalan dengan program unggulan langsung dari Kapolda Lampung pihaknya akan melaksanakan salat subuh keliling bersama masyarakat di wilayah lingkup jajaran Polsek Polres Way Kanan, Lampung.

Hal itu tak lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka meminta perlindungan dan bantuan agar dalam mengemban tugas serta amanah Personil Polri Polres Way Kanan.

“Semoga melalui program ini kedekatan Polri kepada masyarakat akan semakin erat guna menjaga keharmonisan silaturahmi terjalinnya rasa kekelurgaan.” ungkap AKBP Teddy Rachesna.

Lebih lanjut pihaknya berharap kedepan bahwasannya ketertiban serta keamanan kamtibmas tidak serta merta diciptakan oleh anggota kepolisian saja.

Namun melainkan dapat diciptakan juga oleh seluruh lapisan masyarakat guna membantu dan mendukung tumbuhnya tugas para personil Polri yang PRESISI.

"Kita berharap masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga kondisi kamtibmas di lingkungan mereka," tandas AKBP Teddy Rachesna. (Tribunlampung.co.id)