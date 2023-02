12 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Gong Yoo, Banyak Drakor Romantis

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru Gong Yoo yang bisa ditonton penggemar maupun pencinta drakor.

Diketahui, deretan rekomendasi drama Korea terbaru Gong Yoo memiliki cerita yang menarik dan genre yang beragam, termasuk romantis.

Selain itu melalui daftar rekomendasi drama Korea terbaru Gong Yoo, penggemar bisa mengetahui rekam jejaknya sebagai aktor di Korea Selatan.

Terbaru, Gong Yoo diincar menjadi pemain dari drakor Trunk yang tayang di Netflix.

Di sana dia akan beradu akting dengan Seo Hyun Jin.

Pihak agensi, Management SOOP mengatakan bahwa artis mereka, Gong Yoo sedang mempertimbangkan tawaran yang datang kepadanya itu.

Diketahui Gong Yoo diincar untuk memerankan tokoh Han Jung Won, seorang produser musik yang percaya bahwa pernikahan adalah sebuah bentuk penipuan.

Drama Trunk merupakan serial yang mengadaptasi novel berjudul sama.

Ceritanya berkisar tentang agen penyedia layanan pernikahan berjangka bernama NM.

Mereka akan mengatur kehidupan pernikahan dengan pasangan yang diinginkan.

Proyek ini akan disutradarai oleh Kim Gyu Tae yang sukses dengan drakor populer seperti Our Blues, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, dan It's Okay, That's Love.

Sedangkan naskahnya akan digarap oleh penulis Park Eun Young yang pernah menggarap Hwarang.

Selain drakor terbaru Trunk, simak juga rekomendasi drama Korea Gong Yoo lainnya.

1. Squid Game S2 (2023)