4 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Won Ji An, Pemain Drakor My Heart is Beating

Ilustrasi Won Ji An

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut ini deretan rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An, salah satu pemain drakor terbaru My Heart is Beating.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An, penonton bisa mengetahui rekam jejaknya selama menjadi seorang aktris.

Selain itu, deretan judul yang ada di dalam rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An juga memiliki genre dan cerita yang menarik.

Terbaru, Won Ji An siap menghibur pencinta drama melalui drakor bergenre fantasi romantis.

Drama yang akan dibintanginya itu berjudul My Heart is Beating.

Di sana, dia akan beradu akting dengan idol Taecyeon 2PM.

Won Ji An didapuk sebagai bintang utama dan berperan sebagai Joo In Hae.

Joo In Hae merupakan seorang perawat kontrak sekaligus guru yang memiliki sebuah tempat penginapan.

Lantaran mengalami kesulitan ekonomi, Joo In Hae memutuskan untuk bekerja paruh waktu di berbagai tempat.

Alhasil, dia dikenal sebagai sosok perempuan yang pekerja keras sekaligus dingin.

Suatu ketika dia bertemu dengan Sun Woo Hyeol, seorang manusia setengah vampir yang ingin menjadi manusia seutuhnya.

Karena suatu keadaan, mereka harus tinggal bersama dan berakhir saling jatuh cinta.

Rencananya, drama Korea terbaru My Heart is Beating akan tayang di paruh kedua 2023 mendatang di KBS2.

Namun tanggal perilisannya masih belum diketahui.