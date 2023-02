Sinopsis Drama Korea Terbaru Trunk, Drakor Romantis Gong Yoo

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis Trunk, drama Korea terbaru Gong Yoo yang punya genre romantis.

Banyak publik yang mencari tahu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Trunk milik Gong Yoo.

Berdasarkan sinopsisnya, drama Korea terbaru Trunk menceritakan tentang kehidupan pernikahan.

Aktor yang dikenal lewat drama hit Goblin ini akan membintangi drama terbarunya berjudul Trunk.

Pada drama ini Gong Yoo akan beradu akting dengan aktris cantik Seo Hyun Jin.

Sementara itu, drama ini diproduseri oleh Kim Kyu Tae yang juga menyutradarai Our Blues, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, It's Okay, That's Love, dan Live.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis oleh Park Eun Young yang juga menulis Hwarang.

Rencananya drama Trunk akan mulai syuting pada pertengahan tahun ini.

Lalu bagaimana sinopsis drakor terbaru Trunk yang dibintangi Gong Yoo?

Melansir dari Soompi, Gong Yoo dan Seo Hyun Jin mungkin akan segera membintangi drama baru.

Berdasarkan novel dengan judul yang sama, “Trunk” bercerita tentang agen layanan pernikahan jangka waktu bernama NM yang mengatur kehidupan pernikahan dengan pasangan yang diinginkan.

Menurut laporan, Seo Hyun Jin sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai wakil kepala NM Noh In Ji yang memilih untuk tetap melajang meskipun karirnya berputar di sekitar pernikahan.

Gong Yoo sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai produser musik Han Jung Won yang percaya semua pernikahan adalah penipuan.

Rekomendasi drama Korea dibintangi Gong Yoo